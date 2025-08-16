非日常な空間で楽しむのはいかが？SNSでも話題沸騰中のおすすめ「展覧会」3選

この夏は、ちょっぴり特別なおでかけで気分を上げてみたい！そんなあなたに向けて、今回は涼しい屋内でアートと向きあえる注目の「展覧会」を3つピックアップ。この記事を参考に、感性をくすぐる空間で日常を忘れるひとときを楽しんでみて♡

期間限定！注目の展覧会 最近、SNSで期間限定の展覧会が続々と話題に。 この夏、絶対にバズる！そんなRay的おすすめの展覧会を3つご紹介します♡

Check! NEO平成レトロ展 カルチャー、音楽、ファッションなど平成のすべてを感じられるイベント。 どこか懐かしい平成ワールドでとことん映えを狙って♡ INFORMATION 住：東京都渋谷区宇田川町21-1 西武渋谷店 A館2Fイベントスペース

☎：03-3462-0111

開催期間：7/24（木）〜 8/31（日）

営：10:00〜20:00（最終入場19:30）※最終日は18:00閉場

休：無休

Instagram：＠neoheisei_retro

Check! 「わたしたちはわかりあえないからこそ」展 「広告を通してジェンダーについて考える」がテーマのユニークな展示会。 広告の歴史を学べたり、体験型の展示も豊富で見どころ満載！ INFORMATION 住：東京都港区東新橋1-8-2 カレッタ汐留 アドミュージアム東京内

☎：03-6218-2500

開催期間：8/30（土）まで

営：12:00〜18:00（最終入場17:30）

休：月曜、日曜

https://www.admt.jp/

Check! Immersive Museum（イマ―シブ ミュージアム）OSAKA 2025 印象派と浮世絵 〜ゴッホと北斎、モネと広重〜 絵画を音楽とともに360度のパノラマスクリーンで鑑賞できるミュージアム。 なかには、AIの葛飾北斎が似顔絵を描いてくれる体験展示も！ INFORMATION 住：大阪府大阪市福島区福島1-1-17堂島リバーフォーラム内

☎：0570-200-888（キョードーインフォメーション）

開催期間：9/5（金）まで

営：10:00〜20:00（最終入場19:00）

休：無休

https://immersive-museum-osaka.jp/

Ray編集部 エディター 草野咲来