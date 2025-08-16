¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È?¡×¡¡¤¢¤Î¡¢¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤Î¡ÈÆæ¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤ËÂçº¤ÏÇ
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Î¤¬12Æü¿¼Ìë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË27:00¡Á28:30)¤Ë½Ð±é¡£¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤Çº¤ÏÇ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤¢¤Î
¡ûÈâ¤ò³«¤±¤ë¤È¡ÖHello! How are you?¡×
¡Ö»Å»ö¤Ç¥Í¥¤¥ë¤ò½üµî¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤Î¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¹ç¤ï¤º¡¢¡Ö°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¤¹¤°¹Ô¤±¤ë¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êËä¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡×¤òµÞ¤¤çÃµ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÈâ³«¤±¤¿¤é¡¢¡ÈHello! How are you?¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¨¤¨? ´Ö°ã¤¨¤¿? ¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë±Ñ¸ì¤ÇÂÐ±þ¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö²¿¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡£Ê¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤±Ñ¸ì¤ò¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦? ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÂç¾Ç¤ê¤Ç¡¢¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤â³¤³°¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤·¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¤Ç¤â¡¢º£¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ï¡¢¡Ö³¤³°¤Î¿Í¤Ë´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê?¡×¤È»×¤¤¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤â¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Î²ñÏÃ¤ÏÂ³¹Ô¡£»Ü½ÑÃæ¤â¡¢¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤ä½Ð¿ÈÃÏ¡¢»Å»ö¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤òÌð·Ñ¤®Áá¤ËÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯¤³¤Î»þ´Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢·üÌ¿¤Ë±Ñ¸ì¤ÇÊÖ¤¹¤â¡¢¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤Æ¤ó¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡£¤¢¤È¤ÇÁ´ÉôËÝÌõ¤·¤¿¤é¥Û¥ó¥È¤Ë¥ä¥Ð¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿(¾Ð)¡×¤È²ñÏÃ¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ü½Ñ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢²ñ·×¤òºÑ¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¢¤Î¡£¤¹¤ë¤ÈÆÍÁ³¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡¢°Ê¾å¤Ç¤¹! ¥Í¥¤¥ë½üµî¤È¥Í¥¤¥ë¥±¥¢¤Ç¡û¡û±ß¡¢¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¥×¥é¥¹1,000±ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÂÐ±þ¤µ¤ì¡¢¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¨¤¨¤Ã!? ¤·¤ã¤Ù¤ì¤ó¤Î?¡×¤Èº¤ÏÇ¡£¡Ö¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥¹¥óÎÁ¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«? ËÜÅö¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î±Ñ¸ì¥ì¥Ã¥¹¥óÉÕ¤¤Î¥Í¥¤¥ë? ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È? ÏÃ¤·¤Æ¤ëº£¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡×¤È¤Ü¤ä¤¡¢¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é! ¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¹¤ë¥Í¥¤¥ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤µ²á¤®¤ÆËÜÅö¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¤È¾×·â¤ÎÅ¸³«¤Ë¶Ã¤¬¤¯¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Í½ÌóÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò³°¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¡Ø¤Ê¤·¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µÆþ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤«¤é¤ª²ñ·×¤Þ¤Ç±Ñ¸ì¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾®¤µ¤¯µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤äµÕ¤À¤í! ÉáÄÌ¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢¡Ö¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬¥Ç¥Õ¥©¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£´õË¾¼Ô¤À¤±¤Ë¤ä¤ì¤è¡£¡Ø¤Ê¤·¡Ù¤ò³µÍ×Íó¤Ë½ñ¤¯¤Ã¤Æ¥¥Ä¤¯¤Ê¤¤?¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤Î¡ÈÆæ¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¤È¤Ü¤ä¤¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¸å¤Ï¡¢¡ÖÄÞ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¸ò¤¸¤ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ªÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ðradiko¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½(¥¨¥ê¥¢³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢²ñ°÷¤Î¤ß)¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡Ù¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤ÇÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë±ÇÁü¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡Ö17LIVE¡×¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
2023Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤¬¤Ä¤¿¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì(¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È)¤â¤Þ¤¿¿·¤·¤¤»î¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò½Ò¤Ù¡¢ÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¤¤¿Í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´êË¾¤ÏËÜÅÄ·½Í¤¤µ¤ó¡×¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¥Ç¥«¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£´°àú¤Ê¤Î¤ËÈ´¤±¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ªÃãÌÜ¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤Î
¡ûÈâ¤ò³«¤±¤ë¤È¡ÖHello! How are you?¡×
¡Ö»Å»ö¤Ç¥Í¥¤¥ë¤ò½üµî¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤Î¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¹ç¤ï¤º¡¢¡Ö°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¤¹¤°¹Ô¤±¤ë¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êËä¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡×¤òµÞ¤¤çÃµ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÈâ³«¤±¤¿¤é¡¢¡ÈHello! How are you?¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¨¤¨? ´Ö°ã¤¨¤¿? ¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë±Ñ¸ì¤ÇÂÐ±þ¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö²¿¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡£Ê¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤±Ñ¸ì¤ò¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦? ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÂç¾Ç¤ê¤Ç¡¢¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤â³¤³°¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤·¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¤Ç¤â¡¢º£¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ü½Ñ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢²ñ·×¤òºÑ¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¢¤Î¡£¤¹¤ë¤ÈÆÍÁ³¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡¢°Ê¾å¤Ç¤¹! ¥Í¥¤¥ë½üµî¤È¥Í¥¤¥ë¥±¥¢¤Ç¡û¡û±ß¡¢¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¥×¥é¥¹1,000±ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÂÐ±þ¤µ¤ì¡¢¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¨¤¨¤Ã!? ¤·¤ã¤Ù¤ì¤ó¤Î?¡×¤Èº¤ÏÇ¡£¡Ö¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥¹¥óÎÁ¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«? ËÜÅö¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î±Ñ¸ì¥ì¥Ã¥¹¥óÉÕ¤¤Î¥Í¥¤¥ë? ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È? ÏÃ¤·¤Æ¤ëº£¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡×¤È¤Ü¤ä¤¡¢¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é! ¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¹¤ë¥Í¥¤¥ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤µ²á¤®¤ÆËÜÅö¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¤È¾×·â¤ÎÅ¸³«¤Ë¶Ã¤¬¤¯¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Í½ÌóÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò³°¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¡Ø¤Ê¤·¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µÆþ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤«¤é¤ª²ñ·×¤Þ¤Ç±Ñ¸ì¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾®¤µ¤¯µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤äµÕ¤À¤í! ÉáÄÌ¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢¡Ö¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬¥Ç¥Õ¥©¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£´õË¾¼Ô¤À¤±¤Ë¤ä¤ì¤è¡£¡Ø¤Ê¤·¡Ù¤ò³µÍ×Íó¤Ë½ñ¤¯¤Ã¤Æ¥¥Ä¤¯¤Ê¤¤?¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤Î¡ÈÆæ¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¤È¤Ü¤ä¤¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¸å¤Ï¡¢¡ÖÄÞ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¸ò¤¸¤ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ªÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ðradiko¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½(¥¨¥ê¥¢³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢²ñ°÷¤Î¤ß)¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡Ù¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤ÇÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë±ÇÁü¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡Ö17LIVE¡×¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
2023Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤¬¤Ä¤¿¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì(¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È)¤â¤Þ¤¿¿·¤·¤¤»î¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò½Ò¤Ù¡¢ÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¤¤¿Í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´êË¾¤ÏËÜÅÄ·½Í¤¤µ¤ó¡×¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¥Ç¥«¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£´°àú¤Ê¤Î¤ËÈ´¤±¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ªÃãÌÜ¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£