柔道女子48キロ級パリ五輪金メダリストの角田夏実（33）が16日放送のTOKYO FM「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（土曜前10・00）にゲスト出演。大親友という五輪メダリストについて語る場面があった。

パーソナリティーの俳優・藤木直人から「高木菜那さんと仲がいい？」と聞かれた角田は「めちゃくちゃ遊んでもらってます」と言及。スピードスケート女子で2018年平昌冬季五輪金メダリストの高木菜那さんとの関係について語った。

高木さんとは「性格は違うんですけどフィーリングが合う」とし、2人で旅行に行くこともあるという。

仲良くなったきっかけは広告撮影の現場で「同い年で、菜那ちゃんが話しかけてくれて。そこから今度ご飯行こうとなって、意気投合しました」と語った。

アスリートとしての悩みも相談しているとし「私は次のロス五輪はどうするのっていう話を周りから言われるんですけど、菜那ちゃんに“何で2大会頑張れたの？”って聞いたり、“なんで引退決めたの？”とか聞いたり。ちゃんと話してくれるので、そこが私が考えるきっかけになっている」と明かしていた。