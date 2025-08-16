2025年8月17日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月17日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
家族団らんが心の癒やしに。一人暮らしなら家族に電話を。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
忙しさでピリピリしそう。周囲に当たらないよう気を付けて。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
清潔感で周囲から好かれる運。爽やかな笑顔をキープ！
9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
ネガティブになりがち。物事のいい面に目を向ける努力を。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
何気ない発言が波紋を呼びそう……。今日は沈黙が吉。
7位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
買い物運が快調。お気に入りのショップに立ち寄ってみては？
6位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
低調ながら、周囲に親切にすると運気が上昇。支持も得られそう。
5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
義理と友情の間で板挟みに……。誠実なフォローを心掛けて。
4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
運気好調ながら、紛失運あり。財布や定期、手帳に注意を！
3位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
率直さが出やすい日。思わぬ敵を作らないよう注意して。
2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
無邪気になってみよう。ラッキーハプニングが到来する予感！
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
あれもこれもと欲張るのはNG。目の前のことから始めると◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)