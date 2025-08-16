アメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領が日本時間の16日朝、首脳会談を行いました。焦点だったウクライナ情勢について、停戦に向けた具体的な合意には至りませんでした。

■“異例”トランプ流歓迎

日本時間の16日午前4時すぎ、アメリカ・アラスカ州の米軍基地でプーチン大統領を出迎えたトランプ大統領。

トランプ流の歓迎でしょうか。上空をイランの核施設攻撃にも使われたB2爆撃機が飛行。

記者

「プーチン大統領、民間人の殺害をやめますか？」

握手するふたりに記者から質問が飛びますが、プーチン大統領は「聞こえない」というようなジェスチャーで応えます。

その後、トランプ大統領の大統領専用車に乗り込んだプーチン大統領。2人は同じ車で首脳会談へ向かいました。

■2時間半以上続いた会談

ウクライナでの停戦は実現するのでしょうか。首脳会談の会場には「平和の追求」と書かれていました。

ここでも矢継ぎ早に記者からの質問が飛びます。

記者

「プーチン大統領、停戦に合意しますか？」

「プーチン大統領、これ以上民間人を殺さないと認めますか？」

■共同会見も“異例”

2時間半以上続いた会談後、両首脳は会見に臨みました。先に話したのはプーチン大統領でした。

プーチン大統領

「トランプ大統領とは良好で信頼できる関係を築いている。この道を進めば、ウクライナ紛争を早期に終結できると確信している」

トランプ大統領

「非常に生産的な会談だった。いくつかの重要な問題でまだ完全合意に至っていないが一定の進展はあった。成立するまではディール（取引）とは言えない」

停戦に向けた合意には至りませんでした。いつも記者の質問を受け付けるトランプ大統領が、何も語らず立ち去るなど異例の会見に。会見後も2人は固い握手を交わしました。

■トランプ氏「会談は10点満点」

その後、トランプ大統領はFOXニュースのインタビューに答えました。

トランプ大統領

「会談は10点満点だ。我々が意気投合したという意味で。2つの大国が仲良くするのは良いことだ」

また、停戦合意はウクライナのゼレンスキー大統領次第だとの考えを示したトランプ大統領。

ゼレンスキー大統領へのアドバイスを問われると

トランプ大統領

「ディール（取引）せよ。ロシアは大国だ。ウクライナは違う」

トランプ大統領、プーチン大統領に加え、ゼレンスキー大統領も交えた三者会談が設定される見込みだと述べました。ロシアへの制裁強化も必要ないとの認識をしめしたトランプ大統領。ロシア寄りの姿勢に転じています。