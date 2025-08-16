演歌歌手新浜レオン（29）が16日、東京・おかちまちパンダ広場で開催中の「シタマチ、ふるさと盆踊り大会」で上野観光連盟から初の「上野観光大使」に任命された。1000人が見守る中、浴衣姿でやぐらに登場した新浜は、向かいのJR御徒町のホームからも見る人にも「山手線、京浜東北線の皆さ〜ん、新浜レオンで〜す」と呼びかけた。今後は上野観光のイベント、そして防犯パトロールにも参加する。

デビュー前の2019年3月23日に同所で初イベントを開いた時は、人が集まらなくてハト3羽の前で歌ったこともある。新浜は「ここが新浜レオンが人前に立って歌った初めての場所。大東文化大を卒業した3日後でした。ハト3羽を前に歌い始めて、歩いている人に呼びかけていきました。ここが新浜レオンの原点、頑張ります。ここではプロレスのリング、ハロウィーンのイベントでも歌わせてきてもらってます。日本の人だけじゃなく、世界の人に愛される上野の魅力をPRしていきたいと思っています」。

学生時代には遠足でアメ横に来た。「家族でご飯を食べに来たり、上野動物園にも来ました。パンダがいるんで“打倒パンダ”で、人気に追いつくように頑張ります。上野観光大使、コングラチュレオーン」と“レオン語”で喜んだ。そして「ここで、やぐらを組んで、自分のフェスを開催できたらいいですね」。昨年、NHK紅白歌合戦に初出場。「去年出られたけど、今年も出られなきゃダメなんですよ。一発屋と言われるから。いつかは、上野から中継で出たいです」と話した。

その後の盆踊りスペシャルライブでは、やぐらの上で新曲「Fun！Fun！Fun！」を歌いながらWAKI WAKIダンスを披露した。