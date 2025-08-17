新DCユニバースに“移籍”して継続されるDCドラマ「ピースメイカー」シーズン2の配信が近づいている。監督・脚本のジェームズ・ガンが、このシーズン2が映画『スーパーマン』の直接的な続編であるとさえしていた一作だ。

レッドカーペットイベントに登場したガンは、米の取材に対し、このシリーズが「きわめて重要」だと改めて強調した。「『スーパーマン』は『ピースメイカー』に直接つながっています。シーズン2では、今後のDCユニバースのすべてを準備しました」。

もともと「ピースメイカー」は旧DCユニバースで製作された『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』（2021）から派生したドラマシリーズ。ジョン・シナ演じるピースメイカーは、新ユニバースの発足に伴い、マルチバースを超えて現行の世界に移行しなければならないのだ。

シナも、このシーズンを「物語をさらに深めるもの」と宣言し、「独立した作品ではなく、DCユニバースはすべてつながっています」と言い切った。「シーズン2で見られるのは、（DCユニバースの）物語の先駆けなのです。本作の登場人物を次の冒険に導くだけでなく、ユニバースの今後にも関わる大きなストーリーラインに関連しています」。

ちなみにガンは、「ピースメイカー」シーズン2の完成度に大きな自信を抱いているようだ。『スーパーマン』が絶賛を浴びた直後だが、「このシーズン2以上に僕が好きなものはありません。観ていただけるのが本当に楽しみです」と語っている。

本作には、前シーズンからレオタ・アデバヨ（ダニエル・ブルックス）やジョン・エコノモス（スティーヴ・エイジー）、エイドリアン・チェイス ／ビジランテ（フレディ・ストローマ）、エミリア・ハーコート（ジェニファー・ホランド）が続投。『スーパーマン』からホークガール（イザベラ・メルセード）、マクスウェル・ロード（ショーン・ガン）、グリーン・ランタン／ガイ・ガードナー（ネイサン・フィリオン）、そしてリック・フラッグ・シニア（フランク・グリロ）も登場する。

なお、ガンはすでに『スーパーマン』の続編にあたる“スーパー・ファミリー”の新作映画（タイトル未定）を執筆していることが判明している。今回、ガンはその物語を「スーパーマン・サーガ」と呼び、「次なる物語の全体像を書き終えました。とても細かく書き込んでいます。そう遠くないうちに撮影に入れればと思います」と進捗状況を明かした。

ドラマ「ピースメイカー シーズン2」は、2025年8月22日（金）よりにて第1話独占配信スタート。以降毎週金曜週次配信。

Source: