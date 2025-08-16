小1の息子が「うちの子の服を油性ペンで…」ママ友からの“念のため報告”どう対処するのが正解？【ママリ】

子ども同士のトラブルに関して、どの程度まで親が介入し、謝罪をするべきか悩ましいですよね。この記事では、小学1年生の息子さんが、仲の良い友達の服を油性ペンで汚してしまったという投稿を紹介します。お友達のママからLINEで報告を受け知った投稿者さん。相手からは「着古したものだし、本人は気にしていないから大丈夫」と言われたものの、申し訳ない気持ちで、どうするべきか悩んでいるそうです。近々、家に呼んで遊ぶことになっているため、その時にお詫びの品を渡すべきか、そこまでするべきではないのか、さまざまな意見を聞きたいとのことでした。

息子が友達の服を汚したと報告を受けた

小学校でのちょっとしたトラブルについてです😂



小1の息子が、一番仲良しのお友達の服に油性ペンで1～2センチほどの線を書いてしまったようで、そのお友達のママさんからLINEが来て、それを知りました😭

ママさんとしては…服自体は兄のお下がりで着古したやつだしペンの跡があってもまだ着せる事ができるから全然大丈夫なんだけど、今後別のお友達とトラブルになりかねないかな？と思って一応LINEで報告をしてくれたみたいです🤣

お互いふざけていた中での出来事で、息子が意地悪でやったとか、そのお友達は嫌がってたとか悲しんでたとかでは全くないので、気にしないでね👍と言っていただけたのですが、油性ペンは落ちないですし、申し訳ない気持ちでいっぱいです😢

ちょうど今週末にうちにお招きして遊ぶことになっているのですが、その時に何かお詫びの品をお渡しした方が良いのでしょうか？💦

それとも、そこまでしなくても良い出来事なのでしょうか…🤔💦



皆さんならどうしますか？？

回答よろしくお願いします🙇 出典：

qa.mamari.jp

お友達の服を油性ペンで汚してしまい、その子のママは「気にしないで」と言ってくれたものの、どう対応すべきか悩んでいるという投稿者さん。



仲の良いお友達なので、今後も関わりは続くでしょうし、子ども同士は気にしていなくても、親としては気になってしまいますよね。相手のママも本当に気にしていないのかもしれませんが、わざわざ連絡してきたということは、何かしら思うところがあったのかな、という印象も受けます。



今後の付き合いを円滑にするためにも、何かお詫びの品を準備し、改めて謝罪の気持ちを伝えた方が、お互いにとって気持ちのいい解決策になるのではないでしょうか。

子ども同士のトラブルにどこまでするべき？

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられました。

私は絶対、菓子折り渡すタイプです！🙌

知り合いの仲良いママさんで良かったですね😃

渡さなかったら自分が後々、気になったまま、渡せばよかったなーって絶対思うので

菓子折り渡します⭐︎ 出典：

qa.mamari.jp

内心モヤモヤしているから報告という形で連絡をくださったと思うので、やはりお詫びはした方がよろしいかと…💦

即日お詫びすべきですが、週末に会う約束をしているならTシャツの代金を包んでお渡します。

代金が不明なら3000円くらい…？



きっと相手は受け取ることを拒否してくると思いますが、「今後も仲良くしてほしいので、どうか受け取ってほしい」と言って渡します。 出典：

qa.mamari.jp

分かります～！そういうトラブルって何かした方がいいか悩みますよね😭

トラブルではないですが、あまり親しくない方からご厚意でお下がりなどいただいた時とか、お返しなど本当に本当にいつも悩みます💦

その方もきっと本当に気にしないでねというお気持ちだと思います🥺



我が家は不注意で子供がお友達のシルバニアのファミリーカーの一部を割ってしまったことがありました。違うところも元々割れていたということや、仲良しで頻繁にお互いの家を行き来していたこともあり、本当に気にしないで！と言われましたが、後日シルバニアの新品のおもちゃ(同じものではなく小物など)をプレゼントしました。



何か渡さなくても、きっと大丈夫だと思うのですが、なにか渡した方がお詫びの気持ちが伝わりやすいかなと思います！



もしTシャツなどだったら、1000円くらいのUNIQLOや西松屋のギフトカードや図書カードとか渡すかな～と思います。

もちろんお詫びの気持ちが一番ですが、自分がスッキリするためにお渡ししてもいいかなと思いました✨



長々と失礼しました🙏 出典：

qa.mamari.jp

あまりに高額なものだと、かえって相手に気を遣わせてしまうため、高すぎない金額でお詫びの品を準備し、謝罪するという意見がほとんどでした。これは単に謝罪の気持ちを伝えるだけでなく、これからも仲良くしてほしいという気持ちを示す良い機会にもなりますよね。



子ども同士のトラブルに対し、どこまでお詫びをするべきか悩むところですが、しっかりと誠意をもって対応して、嫌な気持ちになる人はいません。子どものことだからと軽く考えず、誠意ある対応をすることが大切なのではないでしょうか。

