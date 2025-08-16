6年ぶりの飲み会に行った妻→帰りが遅くなったら夫が超不機嫌に…連絡はしていたけどダメだった？【ママリ】

上司の送別会で飲み会に行くことになった投稿者のママ。子どものご飯、お風呂も終わらせてから参加しましたが、流れで2次会にも行くことに。連絡は逐一していたものの、解散が2時過ぎになってしまい、帰宅すると寝ずに待っていた夫が不機嫌になっていました。6年ぶりの飲み会でしたが、これは怒られるべき話なのでしょうか？ママリに寄せられた声をご紹介します。

飲み会の帰宅が遅すぎて怒られた。これからどう対応するのがいい？

昨日、上司が異動するため送別会がありました。

旦那は、2次会とかあったらこっちは気にせず楽しんできてね～と送り出してくれました。

わたしも家のできる限りのことはして、子供のご飯お風呂も終わらせて出ました。



案の定、2次会にいくことになり、一応心配させないように、今ここにいるよーとか、ちゃんと女の人もいっぱいいるよーとか、酔っ払ってないからねーとか逐一連絡はいれてたのですが、なんだかんだ抜け出せず解散したのが2時過ぎでした。。

先寝ててねって言ってましたが、やっぱり心配だったのか、起きて待っててくれて、帰ったら眠くて不機嫌で。



帰りが遅くなったことを結局はよく思わなかったらしく、悲しかった、残念だ的なことを言われました、、



旦那だって、毎週のように会社のご飯会、飲み会で帰り遅い日あるし、わたしも頻繁にこういう機会があるわけじゃありません。それこそ子供妊娠してから夜外にでたことがないので6年ぶりです。



とりあえず謝ってますが、これからどう対応するのがいいと思いますか？ 出典：

6年ぶりの飲み会でしたが、夫は遅く帰ってきたことを良く思っていなかったようですね。子どものお風呂やご飯も済ませてから行ったという投稿者のママなので、仕事での付き合いもあるし、少しは大目に見てあげてほしいものですが…。



本人もとりあえず謝っているそうですが、このような場合、夫にはどのような対応をしていくのがいいのでしょうか。

ママたちから寄せられた回答

ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。

遅くなるのはお互い様だからほったらかしでいい

放ったらかしで良いと思います🤔

何時から始まって2時になってしまったのか分かりませんが、確かに遅いかなとは思いますが

ご主人も遅い日があるとのことで、ご主人もそのくらいに帰ってくる日があるならお互い様なので、文句言われる筋合いもないですし🤔 出典：

今回夫に怒られた投稿者のママですが、夫が飲み会で遅くなることもあるということで、実際はお互い様ですよね。



「夫は良くて妻はダメ」なんていうのは不公平なので、気にしなくていいのでは？という回答です。

今後は何時までには帰るか、ルールを決める

ままさんに何も悪いことはないと思います🤔

自分で良いよと言ってたのに旦那さんはどうして欲しかったのかわからないので、まずはそれを聞いて、今後は遅くなっても何時までには帰るというのをお互いに決めるのはいかがでしょう？ 出典：

まずは「どうしてほしかったのか？」しっかり夫の意見を聞いた方がいいというこちらのママ。その上で「何時までには帰る」というのをお互いに決めた方がいいとの意見です。

とりあえず感謝を伝える

私の感覚からすると子どももいるのに2時まで飲み歩くのは確かに、ちょっとありえないなーと思いますが、そう思わない方であれば仕方ないですもんね💦



子どもがうまく寝付かなかったとかいろんなストレスはあったと思いますし、昨日は本当にありがとう！と感謝を伝えますかね。 出典：

子どもをワンオペで寝かせるのが大変だったかもしれない…と夫のことを思いやり、まずは感謝の気持ちを伝えてみては？というこちらのママの意見。



「ありがとう」と言われて嫌な気持ちになる人はいないですよね。

きちんと話し合って、曖昧な約束事はやめよう

帰宅が午前2時という遅い時間なので、夫が怒るのも仕方ありませんが「二次会に行っていい」と言ったのは夫。お互いに本音を言わなければ、不満が出てきてしまうのも当然ですよね。



今後は事前にしっかり夫婦の約束事を決め、お互いが嫌な気持ちにならないよう気を付けなければなりませんね。

