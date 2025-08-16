8月16日に放送されたABEMA「給与明細」では、女性同士のプライベートサービスを提供する店舗の超人気キャストが、業界特有の“専門用語”について解説した。

番組では女性同士のプライベートサービスを提供する店舗に注目し、人気店「ディスティニー」を調査。その際、ウェブサイトには、「ネコ」「タチ」といった用語が掲載されており、グラビアアイドルの石原由希はそれらの意味に興味を示した。

「ディスティニー」で働く、ひまりさんは、「ネコは受け身の人で、タチは攻めの人。リバはどちらでもOKの人です」と説明する。ひまりさん自身は、「受けも攻めもめっちゃ得意。結構激しめなタイプです」といい、お客さんについては「リバの方は少ない。どんどん経験するにつれて、リバになっていく人が多いです。最初はタチかネコだったりする」と語った。

最初はどちらだったのか。ひまりさんは、「ネコでした。当時お付き合いしてた女の子がいて、その子は完全なリバだった。その子は攻めてほしくもなるから、手を誘導してくれたりして、スイッチが入りました」と明かす。そして、この後、待ち合わせをしているお客さんについては、「リバなので多分ひっくり返し合います」と話した。