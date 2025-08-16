OPULENCE×SNOOPY限定コラボTシャツが阪急うめだに登場♡

2025年8月13日より阪急阪神百貨店で開催される【HAHAHA! HAPPINESS PEANUTS】に、OPULENCEが特別コラボで参加。ヴィンテージ風デザインの「OPULENCE SNOOPY Graphic T-shirt」が登場します。植物と戯れるスヌーピーを描いた大人っぽくてラフに着こなせる一枚は、メンズカジュアルにぴったり。イベントは阪急うめだ本店と阪急メンズ大阪で開催されます♪

ヴィンテージタッチの特別コラボTシャツ

OPULENCEが手掛ける「OPULENCE SNOOPY Graphic T-shirt」は、古着好きの心をくすぐるヴィンテージテイストが魅力。

植物をモチーフにしたOPULENCEのアイコンと遊ぶスヌーピーがフロントに描かれ、大人の遊び心を感じるデザインです。

カラーはピンクのみ、サイズはMとL展開。価格は税込13,200円と特別感ある価格設定です♡

【Green Parks×ハイキュー!!】烏野＆音駒カラーで楽しむ限定服

阪急阪神百貨店での限定販売情報



本コラボアイテムは阪急うめだ本店と阪急メンズ大阪のイベント期間中（8月13日～26日）に店頭販売されます。

特に阪急メンズ大阪5階のGARAGE D.EDITで展開。営業時間は平日11:00～20:00、土日祝は10:00～20:00です。オンライン販売は8月5日19時より公式サイトでスタート。

気軽にゲットできるのも嬉しいポイントです♪

© 2025 Peanuts Worldwide LLC

OPULENCE×SNOOPYで楽しむ大人カジュアルの新定番♡

阪急阪神百貨店の【HAHAHA! HAPPINESS PEANUTS】で発売されるOPULENCE×SNOOPYのグラフィックTシャツは、大人の遊び心あふれるヴィンテージ風デザインが魅力。

税込13,200円で8月13日から店頭、8月5日からオンラインで購入可能です。メンズカジュアルのワンポイントにぴったりの特別アイテム♡ぜひこの機会に手に入れて、おしゃれを楽しんでくださいね♪