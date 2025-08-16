アイドルグループ・日向坂46の小坂菜緒さん（22）が、8月28日発売の『B.L.T.10月号』（東京ニュース通信社）の表紙・巻頭に登場します。小坂さんが同誌の表紙にソロで登場するのは3年ぶり2度目です。



【写真】遊び疲れ？寝そべりポーズもキュートな小坂菜緒さん

今回は「こさかなと遊ぼう!」をテーマに、小坂さんがトランポリンやテニス、ボウリングと様々なアクティビティを笑顔で楽しむ様子を撮影。ゲームやアニメが好きなことで知られる彼女ですが、この日ばかりは跳んで投げて打ってと大はしゃぎ。誰もが見たかった彼女の最高の笑顔をお届けします。



ロングインタビューでは、5月に開催されたBRAND NEW LIVE 2025「OVER THE RAINBOW」を振り返りつつ、キャプテンの高橋未来虹（※高＝はしごだか）とのエピソードや15thシングルに対する想いについてストレートに語っています。



映画『か「」く「」し「」ご「」と「』や「この夏の星を見る」に出演している女優・早瀬憩さん（18）がB.L.T.初登場。爽やかな花柄のワンピースを身にまとい古民家の縁側でアイスを食べるなど、夏らしい姿を収めたほか、黒の上品な衣装では、アクセサリーなども身に付けてクールな姿を撮影。映像作品とはまた違った彼女の魅力をたっぷりと詰め込んでいます。



2023年の第45回ホリプロタレントスカウトキャラバンのグランプリに選ばれ、8月1日公開の劇場版「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション」にも出演している女優小田愛結さん（14）が初登場。透明感、天真爛漫、純粋無垢……様々な言葉を並べてもまだ言い尽くせない逸材です。