¿ÍÁ°¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¬¡ÖÊÝ¸î¼Ô²ñ¡×Ìò°÷¤Ë¡¡³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ë¤Ï¡¢¾Ð´é¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¼«¸Ê¾Ò²ð¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¡È¤Þ¤Ö¤·¤¤À¤³¦¡É¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
Â©»Ò¤¬»äÎ©¤ÎÃæ¹â°ì´Ó¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿N¤µ¤ó¡ÊÅìµþÅÔ¡¦40Âå¡Ë¤Ï¡¢ÊÝ¸î²ñ¤ÎÌò°÷¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ¸î¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ç¤¤ì¤ÐÈò¤±¤ÆÄÌ¤ê¤¿¤¤Ìò¿¦¤È²ñ¹ç¤Î¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ø¹»¤ÎÆâ¾ð¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÎ×¤ó¤À¤½¤ÎÆü¡¢»×¤¤¤¬¤±¤ºÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯¡ÈÍÛ¥¥ã¡É¤ÊÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£±¢¥¥ãµ¤¼Á¤À¤È¤¤¤¦N¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤³¤Ç´¶¤¸¤¿¶Ã¤¤È¿´¶¤ÎÊÑ²½¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛÌò°÷²ñ¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯¡ÈÍÛ¥¥ã¡É¤ÊÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ç¤·¤¿¡ÊÁ´ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
Ìò°÷Áª¤Ó¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤«¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÎÁªÂò»è
N¤µ¤ó¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¤Ï¡¢»äÎ©¤ÎÃæ¹â°ì´Ó¹»¤ËÆþ³Ø¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¼ï½ñÎàÄó½Ð¤äÊÝ¸î¼Ô²ñ¤Ê¤É¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¤4·î¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢Áá¡¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ÊÝ¸î¼Ô²ñ¤Î¥¯¥é¥¹Ìò°÷Áª¤Ó¤Ç¤·¤¿¡£
»öÁ°¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿½ñÎà¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡Ìò°÷¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö£¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡¤Ë´Ý¤ò¤Ä¤±¤ëÍ¦µ¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢£¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢Èó¶¨ÎÏÅª¤ÊÊÝ¸î¼Ô¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤â·ù¤Ç¡¢·ë¶É¢¤Ë´Ý¤ò¤Ä¤±¤ÆÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¢¡¢Â¾¤Ë¤ä¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢³Ø¹»¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅÏÃ¸ý¤ÎÀèÀ¸¤Ï½À¤é¤«¤¤¸ýÄ´¤Ç¤³¤¦¹ð¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¡¤Ë´Ý¤ò¤Ä¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¢¤Ë´Ý¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
³Ð¸ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£ÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ¢¤Ë¡ÖÌò°÷²ñ¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤á¤Æ¤ÎÌò°÷²ñ¤Ç¸«¤¿¡ÖÍÛ¥¥ã¥ï¡¼¥ë¥É¡×
½é¤á¤Æ¤ÎÌò°÷²ñ¤ÎÆü¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÉã¿Æ¤ä¡¢¤¤ì¤¤¤á¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÊì¿Æ¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤Î»²²Ã¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸øÎ©¾®³Ø¹»¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¸÷·Ê¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ìò°÷²ñ¤ÏPTAÁí²ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢³ØÇ¯ÊÌÌò°÷¥°¥ë¡¼¥×¡¢»öÁ°¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤¿·¸ÊÌÌò°÷¥°¥ë¡¼¥×¤Î2²ó¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢³Æ½ê¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢³§¤ÎÁ°¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬2ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«¸Ê¾Ò²ð¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¿¤ÀÌ¾Á°¤È»Ò¤É¤â¤Î³ØÇ¯¤ò½Ò¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¤¯¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤¿¤ê¡¢³ØÇ¯¥«¥é¡¼¤ËÍí¤á¤¿¥³¥á¥ó¥È¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤¿¤Á¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö»ä¤Ï¤³¤Î³Ø¹»¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¤¹¡×¡ÖÃÏ¸µ¤Î¾¯Ç¯¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥³¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤µ¤é¤ê¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÍÛ¥¥ã¡£N¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤¬±¢¥¥ã¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
±¢¥¥ãÊì¤Î¿´¶ÊÑ²½
ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢N¤µ¤ó¤ÏÌò°÷¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¶òÃÔ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¡×¡ÖÂ¾¤ËÃ¯¤«¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ë¡×¤È¡¢¤¿¤áÂ©¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÌò°÷²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤äÁ°¸þ¤¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾¯¤·Á¢¤Þ¤·¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±¢¥¥ã¤Î»ä¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÌò°÷³èÆ°¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢º£¤è¤ê¾¯¤·¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼þ¤ê¤ÎÌò°÷¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÇ¯´Ö¡¢Á°¸þ¤¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤¿ÍýÍ³
Ìò°÷²ñ¤Îµ¢¤êÆ»¡¢¹»Ìç¤ò½Ð¤ë¤È¤¤Ë¿á¤¤¤¿É÷¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÁÖ¤ä¤«¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£±¢¥¥ã¤Ç¡¢¿ÍÁ°¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤â¶ì¼ê¤Ç¡¢Ìò°÷¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿N¤µ¤ó¡£¤Ç¤â¡¢»Ò°é¤Æ¤¬°ìÃÊÍî¤·¡¢¼ê»ýÌµº»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢»×¤¤¤¬¤±¤º¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ë»þ¤À¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁªÂò¤·¤¿¤³¤Î·Ð¸³¤¬¡¢N¤µ¤ó¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÅÙ¤¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÃæ¹âÀ¸³è¡£ÊÝ¸î¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤¨¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î³Ø¹»¤ä½¬¤¤»ö¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿°õ¾ÝÅª¤ÊÊÝ¸î¼Ô¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¢¦ºë¶Ì¸©¡¦40Âå
¥¯¥é¥¹ÊÝ¸î¼Ô²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë°ì¿Í3Ê¬ÄøÅÙ¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¡¢ÌµÆñ¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÉô³è¤äÆÃµ»¤Ê¤É»Ò¤É¤â¤Î¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢ÆÍÁ³¼«Ê¬¤ÎÆÃµ»¤ä¿ä¤·³è¤ÎÏÃ¤ò»Ï¤á¤¿ÊÝ¸î¼Ô¡¢ÅöÁ³3Ê¬¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤º¡¢¤Þ¤¿¼¡¤ËÂ³¤¯¿Í¤âÏ¢º¿Åª¤Ë¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¥Í¥¿¤¬ËÉÙ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦ÅìµþÅÔ¡¦30Âå
¾®³Ø¹»¤ÎPTAÌò°÷·è¤á¤Ç¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¢¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤¬ÆÍÁ³¡Ø¤¸¤ã¤¢²¶¤¬²ñÄ¹¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¼ê¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÅÀÚ¤êÌò¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤òÉû²ñÄ¹¤ä½ñµ¤ËÍ¶Æ³¤·¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯·è¤á¡¢²ñµÄ¤ò30Ê¬¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÇï¼ê¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¸À¤¨¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢ÍÛ¥¥ã¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦¿ÀÆàÀî¸©¡¦40Âå
½¬¤¤»ö¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ç¡¢»Ê²ñ¼Ô¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤Î°ì¿Í¤Î¥Þ¥Þ¡£¾ì¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Î¾Ò²ð¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¾ì¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê²ñ¤Ç¤·¤¿¡£»Ê²ñ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢»Å»ö¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤¢¤ó¤Ê¤ËÏÃ¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦ÀÅ²¬¸©¡¦30Âå
»Ò¤É¤â¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢¤¢¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤é°ìÅÙ°û¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±»Ï¤á¡¢LINE¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤Ã¤Æµï¼ò²°¤òÍ½Ìó¡£·ë¶É¥Á¡¼¥àÊÝ¸î¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¡¢Íâ½µ¤«¤éÁ÷¤ê·Þ¤¨¤Î²ñÏÃ¤¬¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¸À¤¨¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦¾¾ÇÈ ÊæÇµ·½¡Ë