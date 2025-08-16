【義妹の子が地獄製造機】ログインできる⇒犯人確定！反省ゼロな態度に怒り＜第16話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

もし家族が自分の身近な人とトラブルになったら、間違っていることでも家族の味方をしますか？　それともなにが起こったかを考慮して、正しいと思うほうの味方をしますか？　たとえば自分の子どもが悪いことをしたとき、悪いとわかっているうえでかばう人と、子どもに罪を償わせようとする人がいます。みなさんは、どちらでしょうか。

第16話　証拠の数々



【編集部コメント】

マキちゃんのスマホには、サトミちゃんになりすました証拠がありました。けれどカズエさんはその事実を受け入れようとせずに、マキちゃんをかばい続けます。さらにマキちゃん自身は反省のそぶりをまったく見せません。これには呆れますね。

原案・ママスタ　脚本・物江窓香　　編集・石井弥沙