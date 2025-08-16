【義妹の子が地獄製造機】ログインできる⇒犯人確定！反省ゼロな態度に怒り＜第16話＞#4コマ母道場
もし家族が自分の身近な人とトラブルになったら、間違っていることでも家族の味方をしますか？ それともなにが起こったかを考慮して、正しいと思うほうの味方をしますか？ たとえば自分の子どもが悪いことをしたとき、悪いとわかっているうえでかばう人と、子どもに罪を償わせようとする人がいます。みなさんは、どちらでしょうか。
第16話 証拠の数々
【編集部コメント】
マキちゃんのスマホには、サトミちゃんになりすました証拠がありました。けれどカズエさんはその事実を受け入れようとせずに、マキちゃんをかばい続けます。さらにマキちゃん自身は反省のそぶりをまったく見せません。これには呆れますね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
