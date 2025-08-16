¡Ö¼¡¡¢Íî¤Á¤¿¤éº£Ç¯½ª¤ï¤ê¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®½Ð¿È¤Î¿ÈÄ¹173¥»¥ó¥Á±¦ÏÓ¤¬ºÇÂ®¹¹¿·¤Î154¥¥í¡¡´íµ¡´¶¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÌÚÂ¼¸÷¤ÎÄìÎÏ
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡½7¥í¥Ã¥Æ¡Ê16Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡°éÀ®½Ð¿È¤Îà¾®¤µ¤Êµð¿Íá¤¬Ãå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌÚÂ¼¸÷Åê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¼«¸ÊºÇÂ®¤ò¹¹¿·¤¹¤ë154¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö¹¹¿·¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó¤Ë2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¤Îº´Æ£ÅÔ»ÖÌé¤ËÂÐ¤¹¤ë3µåÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£ÌÚÂ¼¸÷¤ÎÅê¤¸¤¿¿¿¤óÃæÉÕ¶á¤ÎÄ¾µå¤Ï154¥¥í¤ò·×Â¬¡£µÒÀÊ¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÎÏ¤Î¤¢¤ëÄ¾µå¤òÃæ¿´¤ËÅê¤²¹þ¤ß¡¢2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤è¤ê¤â¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¹¹¿·¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹173¥»¥ó¥Á¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÇØ¾æ¤¬Âç¤¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¿ÈÄ¹¤ÏÄã¤¤Êý¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤À¤±Åê¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò¹©É×¤¹¤ì¤ÐÂ®¤¤µå¤âÅê¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´õË¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤ì¤¿¤é¡×¤È¶¯Ä´¡£¾®¤µ¤¤ÂÎ¤òÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»È¤Ã¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ºÝ¤ÎºÇÂ®¤Ï148¥¥í¡£¤½¤³¤«¤é5¥¥í¤â¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âº£µ¨¤ÇÂçÂ´3Ç¯ÌÜ¡£´ä°æ½Ó²ð¤äÂç»³Î¿¤éµåÂ®¤¬150¥¥í¤òÄ¶¤¨¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¼ã¤¤Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤¬2·³¤Ë¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤¢¤ë´¶¾ð¤â³Ð¤¨¤Æ»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼¡¡¢¡Ê2·³¤Ë¡ËÍî¤Á¤¿¤éº£Ç¯½ª¤ï¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦´íµ¡´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£10Æü¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡¢ÂçÎÌ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤â¼«Á³¤ÈÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤¬Éé¤±¤Æ¤¤¤è¤¦¤¬¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£3Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿´¶¾ð¤¬°éÀ®½Ð¿È±¦ÏÓ¤ÎÄìÎÏ¤òÈ¯´ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë