¡¡3ºÐ¤Îº¢¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¸µ»ÒÌò¤¬17ºÐ¤Ë¡½¡£À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤ÎÂç¤¤á¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ûÅÄ¿´¡£ÍËÆü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖDayDay.¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢¥»¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë1Ëç¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£14Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡Ö»ûÅÄ¿´¤Î¤Ò¤é¤á¤¥ì¥·¥Ô¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÍ¾¤êÊª¤òÀäÉÊÎÁÍý¤ËÊÑ¤¨¤ëÏÓÁ°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀÎ¤«¤éÂç¾æÉ×¤«¤Ê?¡¡¤È»×¤¦¤Û¤É¥¤¥¤»Ò¤Ç¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¤¬¤º¤Ã¤ÈÁÇÄ¾¤Ê¤Þ¤ÞÁïÌÀ¤ÊÃË¤Î»Ò¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Æ´¶¿´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í!¡×¡Ö°ì½Ö¡ØÃ¯?¡Ù¡Ø»ûÅÄ¿´¤À¡ª¡Ù¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿!¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¿¤Ó¤ë¤â¤ó¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¤«¤Ê¤ê¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡£°ìµ¤¤ËÀ®Ä¹¤Ï¥Û¥ó¥È¾×·â¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é·ÝÇ½³¦¤ÇÙæ¤Þ¤ì¤Æ¤¿¤«¤é¾¡¼ê¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¿¤±¤ÉÁÇÅ¨¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ÆÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤ÀÄÇ¯¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡2011Ç¯¡¢3ºÐ¤Îº¢¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿»ûÅÄ¤Ï¡¢15Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿TOTO¡Ö¥Í¥ª¥ì¥¹¥È¡×¤ÎCM¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤â17Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡×¡¢18Ç¯±Ç²è¡Ö¤Ð¤¢¤Ð¤Ï¡¢¤À¤¤¤¸¤ç¤¦¤Ö¡×¡¢21Ç¯¡ÖÍÅ²øÂçÀïÁè ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£»ÒÌò¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£