timelesz»ûÀ¾Âó¿Í¡¡¹¥¤¤Ê½÷À¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡Ö²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡×¤Î»ûÀ¾Âó¿Í¡Ê£³£°¡Ë¤¬£±£µÆü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ö¥È¡¼¥¯¡ú¥Ï¥ó¥µ¥à¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö½÷À¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ëµã¤«¤Ê¤¤¡£ÀäÂÐ¤Ë¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë»ûÀ¾¤Ï¡¢½÷À¤Îà¤«¤è¤ï¤µá¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ï¡Ö¿®¹æ¤Î¤Ê¤¤²£ÃÇÊâÆ»¤ò¡¢ÅÏ¤ê¤½¤¦¤ÇÅÏ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡×¤È¹ðÇò¡£
¡Ö¡ÊÆ»Ï©¤Ç¡Ë¼Ö¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÅÏ¤ì¤Ê¤¤¿Í¤ò°ì²ó¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤Ã²Ä°¦¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¡ØÁ´Á³ÅÏ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Ê¤È¤¤á¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½÷À¤È¤Î¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÁê¼ê¤¬¡ËÎÁÍý¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ»þ¤Ï¡¢¡Ø¤É¤Ã¤«³°¤Ë¹Ô¤¯¡©¡Ù¤È¤«¡¢ËÍ¤Ï¤½¤³¤«¤éÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³°¿©¤ÎÃíÊ¸¤Ç¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤¿¤¤¡£Áê¼ê¤Ë¤ÏÊ¹¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ÏÍê¤Þ¤Ê¤¤¡×¤ÈÁê¼ê¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£