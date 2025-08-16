ＥＶＩＬ、新日本プロレス「Ｇ１」優勝戦「初進出」…１０年連続１０回目の出場で初のファイナルに「チャンプはこのオレだ！」…８・１６有明アリーナ
◆新日本プロレス「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」（１６日、有明アリーナ）
新日本プロレスは１６日、有明アリーナで「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」決勝トーナメント（Ｔ）を行った。
今年のＧ１は、７・１９札幌で開幕し１０選手がＡ・Ｂの２つのブロックに分かれてリーグ戦を展開。１３日の浜松大会までに公式リーグ戦が終了した。ＡブロックはＥＶＩＬ、Ｂブロックは、ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ザック・セイバーＪｒ．がそれぞれ１位で８・１６有明アリーナでの決勝Ｔ進出を決めた。
１４日の後楽園ホール大会では決勝Ｔ進出者決定戦２試合が行われ、Ａブロック２位のデビッド・フィンレーとＢブロック３位のＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡが対戦しＴＡＫＥＳＨＩＴＡが勝利しザックとの対戦が決定した。
Ｂブロック２位の海野翔大とＡブロック３位の辻陽太は辻が海野を沈め決勝ＴでＥＶＩＬと激突することが決まった。
迎えた決勝Ｔ。セミファイナルで対戦した辻とＥＶＩＬは、辻のジーンブラスターがレフェリーを誤爆しレフェリー不在の事態が発生。ＥＶＩＬのセコンド「Ｈ．Ｏ．Ｔ」と辻のセコンド「無所属」がリングで交錯する大混乱。最後はＥＶＩＬがＳｃｏｒｐｉｏｎ Ｄｅａｔｈｌｏｃｋからのレフェリーストップで辻を破り、１０年連続１０回目の出場で初の決勝進出を決めた。バックステージでＥＶＩＬは「Ｇ１クライマックス、チャンプはこのオレだ！」と高笑いした。
優勝決定戦は８・１７有明アリーナで行われ、今年の最強戦士が決定する。
◆「Ｇ１」公式リーグ戦と決勝Ｔ進出決定戦までの結果は以下の通り。
【Ａブロック】
１位・ＥＶＩＬ（６勝３敗・勝ち点１２）
２位・デビッド・フィンレー（５勝４敗・勝ち点１０）
３位・辻陽太（５勝４敗・勝ち点１０）
ボルチン・オレッグ（５勝４敗・勝ち点１０）
上村優也（５勝４敗・勝ち点１０）
ＳＡＮＡＤＡ（４勝５敗・勝ち点８）
棚橋弘至（４勝５敗・勝ち点８）
大岩陵平（４勝５敗・勝ち点８）
カラム・ニューマン（４勝５敗・勝ち点８）
タイチ（３勝６敗・勝ち点６）
【Ｂブロック】
１位・ザック・セイバーＪｒ．（７勝２敗・勝ち点１４）
２位・海野翔太（６勝３敗・勝ち点１２）
３位・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（５勝４敗・勝ち点１０）
鷹木信悟（５勝４敗・勝ち点１０）
成田蓮（５勝４敗・勝ち点１０）
グレート―Ｏ―カーン（４勝５敗・勝ち点８）
エル・ファンタズモ（４勝５敗・勝ち点８）
ドリラ・モロニー（４勝５敗・勝ち点８）
ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（４勝５敗・勝ち点８）
ゲイブ・キッド（９敗・勝ち点０）※ケガで途中欠場
※勝ち点が同点の場合は、当該選手同士の勝敗で上位を決定。
【決勝Ｔ進出決定戦（８・１４後楽園）】
○Ｂ３位・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（１７分１２秒 レイジングファイヤー→片エビ固め）Ａ２位・デビッド・フィンレー●
○Ａ３位・辻陽太（２８分１８秒 ジーンブラスター→片エビ固め）Ｂ２位・海野翔太●
◆８・１６有明成績（第７試合まで）
▼第０試合 ２０分１本勝負
松本達哉、タイガーマスク、○真壁刀義（９分４８秒 逆エビ固め）ゼイン・ジェイ●、安田優虎、嘉藤匠馬
▼第１試合 ２０分１本勝負
○田口隆祐、エル・デスペラード、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、上村優也、海野翔太（８分５４秒 横入り式エビ固め）マスター・ワト●、ＹＯＨ、矢野通、小島聡、タイチ
▼第２試合 ２０分１本勝負
高橋裕二郎、○ドン・ファレ（４分２８秒 エルボードロップ→片エビ固め）本間朋晃●、ボルチン・オレッグ
▼第３試合 ２０分１本勝負
ジェイコブ・オースティン・ヤング、○カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン（９分３４秒 ファイヤーボルト→片エビ固め）村島克哉●、エル・ファンタズモ、棚橋弘至
▼第４試合 ３０分１本勝負
永井大貴、○鷹木信悟（６分３４秒 ＷＡＲスペシャル）外道●、デビッド・フィンレー
▼第５試合 ３０分１本勝負
金丸義信、○ＳＡＮＡＤＡ（６分２５秒 体固め）石森太二、ドリラ・モロニー●
▼第６試合 ３０分１本勝負
ＤＯＵＫＩ、ＳＨＯ、○成田蓮（８分３０秒 クロス式ヒザ十字固め）ハートリー・ジャクソン●、藤田晃生、大岩陵平
▼第７試合 『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５』準決勝戦 時間無制限１本勝負
○Ａブロック１位・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ（１８分０１秒 レフェリーストップ）Ａブロック３位・辻陽太●