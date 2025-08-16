◆新日本プロレス「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」（１６日、有明アリーナ）

新日本プロレスは１６日、有明アリーナで「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」決勝トーナメント（Ｔ）を行った。

今年のＧ１は、７・１９札幌で開幕し１０選手がＡ・Ｂの２つのブロックに分かれてリーグ戦を展開。１３日の浜松大会までに公式リーグ戦が終了した。ＡブロックはＥＶＩＬ、Ｂブロックは、ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ザック・セイバーＪｒ．がそれぞれ１位で８・１６有明アリーナでの決勝Ｔ進出を決めた。

１４日の後楽園ホール大会では決勝Ｔ進出者決定戦２試合が行われ、Ａブロック２位のデビッド・フィンレーとＢブロック３位のＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡが対戦しＴＡＫＥＳＨＩＴＡが勝利しザックとの対戦が決定した。

Ｂブロック２位の海野翔大とＡブロック３位の辻陽太は辻が海野を沈め決勝ＴでＥＶＩＬと激突することが決まった。

迎えた決勝Ｔ。セミファイナルで対戦した辻とＥＶＩＬは、辻のジーンブラスターがレフェリーを誤爆しレフェリー不在の事態が発生。ＥＶＩＬのセコンド「Ｈ．Ｏ．Ｔ」と辻のセコンド「無所属」がリングで交錯する大混乱。最後はＥＶＩＬがＳｃｏｒｐｉｏｎ Ｄｅａｔｈｌｏｃｋからのレフェリーストップで辻を破り、１０年連続１０回目の出場で初の決勝進出を決めた。バックステージでＥＶＩＬは「Ｇ１クライマックス、チャンプはこのオレだ！」と高笑いした。

優勝決定戦は８・１７有明アリーナで行われ、今年の最強戦士が決定する。

◆「Ｇ１」公式リーグ戦と決勝Ｔ進出決定戦までの結果は以下の通り。

【Ａブロック】

１位・ＥＶＩＬ（６勝３敗・勝ち点１２）

２位・デビッド・フィンレー（５勝４敗・勝ち点１０）

３位・辻陽太（５勝４敗・勝ち点１０）

ボルチン・オレッグ（５勝４敗・勝ち点１０）

上村優也（５勝４敗・勝ち点１０）

ＳＡＮＡＤＡ（４勝５敗・勝ち点８）

棚橋弘至（４勝５敗・勝ち点８）

大岩陵平（４勝５敗・勝ち点８）

カラム・ニューマン（４勝５敗・勝ち点８）

タイチ（３勝６敗・勝ち点６）

【Ｂブロック】

１位・ザック・セイバーＪｒ．（７勝２敗・勝ち点１４）

２位・海野翔太（６勝３敗・勝ち点１２）

３位・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（５勝４敗・勝ち点１０）

鷹木信悟（５勝４敗・勝ち点１０）

成田蓮（５勝４敗・勝ち点１０）

グレート―Ｏ―カーン（４勝５敗・勝ち点８）

エル・ファンタズモ（４勝５敗・勝ち点８）

ドリラ・モロニー（４勝５敗・勝ち点８）

ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（４勝５敗・勝ち点８）

ゲイブ・キッド（９敗・勝ち点０）※ケガで途中欠場

※勝ち点が同点の場合は、当該選手同士の勝敗で上位を決定。

【決勝Ｔ進出決定戦（８・１４後楽園）】

○Ｂ３位・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（１７分１２秒 レイジングファイヤー→片エビ固め）Ａ２位・デビッド・フィンレー●

○Ａ３位・辻陽太（２８分１８秒 ジーンブラスター→片エビ固め）Ｂ２位・海野翔太●

◆８・１６有明成績（第７試合まで）

▼第０試合 ２０分１本勝負

松本達哉、タイガーマスク、○真壁刀義（９分４８秒 逆エビ固め）ゼイン・ジェイ●、安田優虎、嘉藤匠馬

▼第１試合 ２０分１本勝負

○田口隆祐、エル・デスペラード、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、上村優也、海野翔太（８分５４秒 横入り式エビ固め）マスター・ワト●、ＹＯＨ、矢野通、小島聡、タイチ

▼第２試合 ２０分１本勝負

高橋裕二郎、○ドン・ファレ（４分２８秒 エルボードロップ→片エビ固め）本間朋晃●、ボルチン・オレッグ

▼第３試合 ２０分１本勝負

ジェイコブ・オースティン・ヤング、○カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン（９分３４秒 ファイヤーボルト→片エビ固め）村島克哉●、エル・ファンタズモ、棚橋弘至

▼第４試合 ３０分１本勝負

永井大貴、○鷹木信悟（６分３４秒 ＷＡＲスペシャル）外道●、デビッド・フィンレー

▼第５試合 ３０分１本勝負

金丸義信、○ＳＡＮＡＤＡ（６分２５秒 体固め）石森太二、ドリラ・モロニー●

▼第６試合 ３０分１本勝負

ＤＯＵＫＩ、ＳＨＯ、○成田蓮（８分３０秒 クロス式ヒザ十字固め）ハートリー・ジャクソン●、藤田晃生、大岩陵平

▼第７試合 『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５』準決勝戦 時間無制限１本勝負

○Ａブロック１位・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ（１８分０１秒 レフェリーストップ）Ａブロック３位・辻陽太●