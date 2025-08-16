ÎëÌÚÊ¡¡¡21ºÐ¤ÎÀÄ½Õ¡ªº£²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡ÖÃË4¿Í¤ÇÆÊÌÚ¤ËÃî¼è¤ê¡×±«¤ÎÃæ¤Ç¤ÎºÎ½¸¤â¡Ö²Æ¤Ã¤Ý¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¡Ê21¡Ë¤¬16Æü¤ËÅìµþ¡¦MIYASHITA¡¡PARK¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢ÂÎ¸³·¿¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö½ÂÃ«¥¢¥ª¥Ï¥ë2.0º×¡×¤Ç¤Î¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¼ç±é±Ç²è¡Ö¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡¡THE¡¡LAST¡¡NIGHT¡×¡Ê9·î5Æü¸ø³«¡Ë¤Î¸ø³«µÇ°SP¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÃÅ¡£º£²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ±ºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤Î°ÂÀÆÀ±Íè¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÊ¬¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤ëÍ·±àÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»£±Æ¡£ÎëÌÚ¤Ï¡¢¶¦±é¼Ô¤Ø¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÊ¬¤ÎÌ¾Êª¡È¤È¤êÅ·¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö¡È¤È¤êÅ··¤²¼¡É¤ò¤¢¤²¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£ËÜÅÄ¿¿ô¥¤«¤é¤Ï¥¥ã¥¹¥È°ì¿Í°ì¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦£Ô¥·¥ã¥Ä¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½¾ì¤Ï»£±Æ³°¤âÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢ËÜÊª¤Î¡ÈÆ±µéÀ¸¡É¤Î¤è¤¦¤Ëå«¤ò¿¼¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÎëÌÚ¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤ò²ó¸Ü¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿Ãæ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ö°ìÈÖ½¤³ØÎ¹¹Ô¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡ÖÃË4¿Í¤ÇÆÊÌÚ¤Þ¤ÇÃî¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤ÊÉ½¾ð¡£±«¤ÎÃæ¤Ç¤Îº«ÃîºÎ½¸¤Ç¡Ö¾®¥¯¥ï¥¬¥¿2É¤¡Ä¡×¡£»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö²Æ¤Ã¤Ý¤¤¡¢Âç³ØÀ¸¤ÎÀÄ½Õ¡£¾¯Ç¯¿´¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£