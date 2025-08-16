misono¡¢¶Ã¤¤Î¹ðÇò¡Ö¼Â¤Ï7·î¤Î»²±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤È¤Ï¡©
¡¡¸µ¡Ö±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¡×¤ÎµÜÇ÷ÇîÇ·¡Ê55¡Ë¤¬15Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦misono¡Ê40¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢º£²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ç½ÐÇÏÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡misono¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö¤¦¤Á¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤óÅªÂ¸ºß¤Î¤¿¤à¤±¤ó¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢µÜÇ÷¤µ¤ó¤Î¶¨ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¼Â¤Ï7·î¤Î»²±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤ÎÊó¹ð¡£
¡¡Æ°Êª¤Î°¦¸î³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¤½¤ì¤Ï¥Ú¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËË¡Î§¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡£µÔÂÔ¤·¤Æ¤â°Â¤¤È³¶â¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Êá¤Þ¤ê¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£ÌÜÀè¤Î´óÉÕ¶â¤ÇÌ¿¤òµß¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ã¯¤«¤¬¼Ø¸ý¤òÊÄ¤á¤Ê¤¤¤È¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö½é¤Ï¡¢¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¸¤Ç¤ÎÊÝ¸î¤ËÆÃ²½¤·¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö12¡Ê¥ï¥ó¥Ë¥ã¥ó¡ËÊ¿ÏÂÅÞ¡×¤«¤é½ÐÇÏÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÄÂÎ¤¬²ò»¶¤·¤¿¤¿¤á·×²è¤ÏÇò»æ¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â½ÐÇÏ¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢µÜÇ÷¤Ï¡Ö½ÐÇÏ¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢±þ±ç±éÀâ¤È¤«¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹Ô¤¯¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£