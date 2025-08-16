創業時の人気メニューが復活！ミスドの新作「ニューホームカット」を食べてみた

ミスド創業当時の味がリニューアル復活！

ミスタードーナツは、8月6日（水）から55周年を記念した新商品「ニューホームカット」を期間限定で発売しました。

ミスタードーナツ創業当時の人気商品「ホームカット」を進化させた新たな味わいのドーナツで、くちどけのよさにこだわったそう。

そんな特別なドーナツを、クックパッドニュースのライターが実際に食べてレポートします！

限定で新登場！4種の「ニューホームカット」





ミスタードーナツの「ニューホームカット」は、「ハニー」「バタークランチ」「メープル 」「あんバター」の4種類が全店舗で販売中です。

また、一部ショップではオプションメニューとしてさらに「オリジナル」と「シナモン」の2種も展開しています。

価格はテイクアウトの場合、183円〜226円（メニューによって異なります）です。

実際に食べてみた！

今回は、全店で展開されている「ハニー」「バタークランチ」「メープル 」「あんバター」を食べてみました。





ドーナツ生地はすべての「ニューホームカット」メニューで共通。たまごとバニラのやさしく甘い風味が特徴で、どことなくオールドファッションに似た味わいですが、食感はふんわり、しっとりしています。

子ども時代に食べたホームメイドのドーナツを思い出すような、素朴な味わいでした。

口に入れるとスッととけて消えるような軽さがあり、いくつでも食べられてしまいそうです。

甘いグレーズがシンプルにおいしい「ハニー」





まず味わったのは、シンプルな「ハニー」。

口溶けのよい生地をグレーズでコーティングしていて、生地の甘さに砂糖の甘みが加わり、しっかりと甘いドーナツに仕上がっています。無糖のコーヒーやカフェオレがとても合いそう！

カリカリトッピングで食感◎「バタークランチ」





次に「バタークランチ」を食べてみました。

こちらはミスドの人気メニュー「ゴールデンチョコレート」のようなカリカリシュガーがトッピングされています。

ドーナツ本体のふんわり食感と、トッピングのカリカリ感のコントラストが楽しいメニューです。

新登場のフレーバー「メープル」





3番めに食べたのは「メープル」でした。こちらは創業当時の「ホームカット」にはない、今回新しく登場したフレーバーだそうです。

見た目がハニーと似ていますが、香りはまさしくメープル。しゃりっとしたグレーズの食感が小気味よく、ひとくちで口の中にメープルの風味が広がります。





横から見ると、メープルグレーズは上半分〜2/3くらいの部分にかかっていました。食べる場所によってメープル風味の濃淡が楽しめるメニューです。

フィリングサンドはこれだけ！「あんバター」





最後に「あんバター」を食べてみました。こちらもメープル同様、ニューホームカットで新たに登場したフレーバーだそう。





あんバターは「ニューホームカット」メニューの中で唯一、ドーナツにフィリングがサンドされています。

コクのあるバターフィリングと北海道あずきが、ふわっとしたドーナツ生地にマッチ。今回味わった4種類の中で、いちばん食べ応えがあるドーナツでした。

懐かしくて新しい味わいを楽しもう

ミスドの新商品「ホームカット」は、創業当時に愛された味わいを令和に復活させたというエピソード通り、どことなく懐かしさを感じる生地と多彩なトッピング・フィリングの組み合わせで、年齢を問わず楽しめるドーナツでした。

販売期間は来年2月までと長いので、お気に入りのメニューは何度もリピートできますよ！

気になった方は、ぜひお近くのミスドでチェックしてみてくださいね。

【商品の詳細情報】





■ニューホームカット ハニー



値段…テイクアウト\183、イートイン\187



カロリー…319kcal



■ニューホームカット バタークランチ



値段…テイクアウト\205、イートイン\209



カロリー…376kcal



■ニューホームカット メープル



値段…テイクアウト\194、イートイン\198



カロリー…325kcal



■ニューホームカット あんバター



値段…テイクアウト\226、イートイン\231



カロリー…382kcal





販売期間…2025年8月6日（水）〜2026年2月下旬（順次販売終了予定）



取り扱い店舗…全国のミスタードーナツ店舗（一部ショップ除く）



※価格はすべて税込みです。