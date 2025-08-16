8月13日、女優の佐藤仁美が自身のInstagramを更新。その“ビジュアル変化”ぶりが話題となっている

「この日、佐藤さんは《ぴろーん》というおどけたあいさつとともに、《早朝から働いておりますん》と、語尾に『ん』をつけてコメント。続けて、《最近 羽エクステ 流行ってるんでしょお?』と、エクステの最新トレンドをあげつつ、《やろうかなぁ》と興味津々のようでした」（芸能ジャーナリスト）

投稿には、口を真一文字に結び、こちらをつぶらな瞳で見つめる1枚の写真が添えられていたが、佐藤の顔にはシワやたるみがいっさいなく、卵のようなツルンとした肌ツヤだった。

とても45歳には見えない別人級の“童顔”ショットに、コメント欄には

《顔が10歳若返ってますよ》

《顔が少女やん》

など、若さに驚く声のほか、

《「海がきこえる」の頃の佐藤さんに戻ってる》

と、デビュー当時にタイムスリップしているという指摘もあった。

「佐藤さんは1995年、武田真治さんと共演できるという名目でおこなわれた『ホリプロ・タレントスカウトキャラバン20周年記念大会』で、4万3000人のなかから優勝。テレビ朝日のスペシャルドラマ『海がきこえる〜アイがあるから〜』のヒロインに抜擢され、15歳で鮮烈なドラマデビューを果たしました」（前出・芸能ジャーナリスト）

つまり、30年前に戻ったと絶賛されたのだ。だがその一方であまりの“童顔”ぶりから、

《加工し過ぎだよね アコーディオンカーテン縦に歪みが生じてる》

《加工しなくてもかわいいよ》

と、アプリなどによる“画像修正”を指摘する声まで出るほど。芸能プロ関係者が語る。

「『ホリプロスカウトキャラバン』で優勝するほどの美貌の持ち主です。2018年にはライザップで12.2kgの減量に成功し、さらにキレイになったと話題になりました。アプリによる画像修正はSNSでは一般的なものの、佐藤さんの場合、わざわざ加工をする必要はないように思います」

一方で最近はアラフォー、アラフィフ芸能人の“美活”が注目されることが増えている。

「最近では大沢あかねさんが、3児の母でありながら、若々しくキレイになったと話題になりました。2025年3月に2人めのお子さんを産んだばかりの菊地亜美さんも、美しさに磨きがかかっていると評判です。

2025年7月には鈴木砂羽さんが、年を経るごとに美しさを増すことから、巷に流れる“整形説”を自身のSNSで真っ向から否定。また52歳とは思えないグラマラスな水着姿を披露して話題となりました。

佐藤さんはその日に食べたラーメンを、かなりの頻度で投稿しているのですが、合間に近影が上がると、その美しさがよく話題になります。“美活ブーム”の中心的人物のひとりといえるかもしれません」（前出・芸能プロ関係者）

これからも佐藤の美しい近影の公開が期待できそうだ。