【中京記念】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『前走OPクラスで勝利、5歳馬、5番人気と6番人気』



【動画】中京記念（GIII）とみチョイ｜https://youtu.be/FFzNZybmhGs

テレビ東京・冨田有紀アナから『第73回中京記念（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！

『第73回中京記念（GIII）』

2025年8月17日（日）3回中京8日 発走時刻：15時25分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 マピュース（牝3 横山武史）

2-2 トランキリテ（牡6 小沢大仁）

3-3 エルトンバローズ（牡5 川田将雅）

4-4 セブンマジシャン（牡5 A.バデル）

5-5 シンフォーエバー（牡3 松若風馬）

5-6 ジューンオレンジ（牝5 吉村誠之助）

6-7 ウォーターリヒト（牡4 菅原明良）

6-8 エコロヴァルツ（牡4 坂井瑠星）

7-9 ブルーミンデザイン（牡4 団野大成）

7-10 コレペティトール（セ5 井上敏樹）

8-11 キープカルム（牡4 松山弘平）

8-12 メイショウシンタケ（牡7 高杉吏麒）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。





クロフネをダートの怪物にした馬!? "アグネスデジタル" 競馬界の歴史を変えうる世紀の大英断

【華麗なる武一家】"サイレンススズカ" 武豊「自身が乗った中で一番強い馬」

【クセ強名馬】二冠馬エアシャカール「アタマの中を見てみたい」武豊も思わず激怒！？