節約しながらボリュームある一品を！「豚こま肉巻きトンカツ」が大活躍

手軽に作れるトンカツを発見

サクッとした衣の歯応えと、ジューシーな旨味がたまらないトンカツ。厚切りのお肉を使って油で揚げるため、作るのを躊躇しがちではないでしょうか？ そんな時は、「豚こま肉巻きトンカツ」を作ってみてはいかがでしょう。





使うのは手頃な豚こま肉。玉ねぎを巻くことでボリュームが増え、油1cmで揚げ焼きするという、節約したい時にも嬉しいレシピになっています。

つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）を見ると、「玉ねぎの甘味が最高です！」「おいしくできました」「肉巻きのフライは初めてでしたが、上手にできました」と大満足の声が多数寄せられています。





初めて作る方でも作りやすいように、レシピのほとんどの工程に写真がついているので分かりやすいですね。また、豚こま肉を使っているので、冷めても硬くなりにくくお弁当に入れてもいいと思います。

食べ盛りの子どもがいるけど節約したい…という時や、一品でボリュームのあるメインを作りたい時など、色々な場面で活躍すること間違いなしのこのレシピ。さっそく今日の夕飯に作ってみてはいかがでしょうか？