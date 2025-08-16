【札幌記念】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『GII以上の勝利＋前走GI、1枠と2番人気、0%牝馬で前走と同斤量』



【動画】札幌記念（GII）とみチョイ｜https://youtu.be/knjMP6X99dU

テレビ東京・冨田有紀アナから『第61回札幌記念（GII）』のチョイ足しキーワードをお届け！

『第61回札幌記念（GII）』

2025年8月17日（日）1回札幌8日 発走時刻：15時45分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 リビアングラス（牡5 鮫島克駿）

1-2 ボーンディスウェイ（牡6 木幡巧也）

2-3 シュトルーヴェ（セ6 R.キング）

2-4 コスモキュランダ（牡4 丹内祐次）

3-5 ホウオウビスケッツ（牡5 岩田康誠）

3-6 ケイアイセナ（牡6 吉田隼人）

4-7 ハヤテノフクノスケ（牡4 横山和生）

4-8 ステレンボッシュ（牝4 池添謙一）

5-9 トップナイフ（牡5 横山典弘）

5-10 ヴェローチェエラ（牡4 佐々木大輔）

6-11 ショウナンアデイブ（牡6 荻野琢真）

6-12 アルナシーム（牡6 藤岡佑介）

7-13 アウスヴァール（セ7 古川吉洋）

7-14 アラタ（牡8 浜中俊）

8-15 ココナッツブラウン（牝5 北村友一）

8-16 シュヴァリエローズ（牡7 武豊）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。





