【札幌記念】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『GII以上の勝利＋前走GI、1枠と2番人気、0%牝馬で前走と同斤量』
【動画】札幌記念（GII）とみチョイ｜https://youtu.be/knjMP6X99dU
テレビ東京・冨田有紀アナから『第61回札幌記念（GII）』のチョイ足しキーワードをお届け！
『第61回札幌記念（GII）』
2025年8月17日（日）1回札幌8日 発走時刻：15時45分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 リビアングラス（牡5 鮫島克駿）
1-2 ボーンディスウェイ（牡6 木幡巧也）
2-3 シュトルーヴェ（セ6 R.キング）
2-4 コスモキュランダ（牡4 丹内祐次）
3-5 ホウオウビスケッツ（牡5 岩田康誠）
3-6 ケイアイセナ（牡6 吉田隼人）
4-7 ハヤテノフクノスケ（牡4 横山和生）
4-8 ステレンボッシュ（牝4 池添謙一）
5-9 トップナイフ（牡5 横山典弘）
5-10 ヴェローチェエラ（牡4 佐々木大輔）
6-11 ショウナンアデイブ（牡6 荻野琢真）
6-12 アルナシーム（牡6 藤岡佑介）
7-13 アウスヴァール（セ7 古川吉洋）
7-14 アラタ（牡8 浜中俊）
8-15 ココナッツブラウン（牝5 北村友一）
8-16 シュヴァリエローズ（牡7 武豊）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
