きしたかの・高野正成が8月13日に配信されたABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で、テレビ東京「ゴッドタン」初出演時の大失態を振り返った。

パーソナリティであるニッキューナナ（こっちゃん選手、峯シンジ）の事務所の先輩である、きしたかの（岸大将、高野正成）。この２組は、2018年に「ゴッドタン」の人気企画「この若手知ってんのか！？」に出演したことがある。

これまでに令和ロマン、空気階段、三四郎、フワちゃんなどを輩出し、若手芸人の登竜門となっている「この若手知ってんのか！？」。「こいつは天才だ！」「今のバラエティで活躍しそう」などの部門に分かれており、上位にランクインした芸人がスタジオに登場する。

当時、２組は番組のオーディションで顔を合わせる機会が多く、テレビ東京のオーディション番組で同局のプロデューサーだった佐久間宣行に目をかけられ、ゴッドタンにも呼ばれたという。

高野は「（ゴッドタンでは）ニッキューナナも俺ら、同じ回に出してもらって。峯が結構さ、そのときから峯があんまり好きじゃなくなったのがあったんだよ」「俺らは、とんでもなくそのゴッドタンでスベったのよ」と話し出した。

こっちゃん選手も「高野さん、ちょっと調子悪いなって思いましたよね」と言うほど。

高野は「覚えてないもん！スベり過ぎて」と語った。

収録前までは番組のスタッフにもイジられて、いい雰囲気だったとのこと。

岸が「２組呼ばれて、『売れそうな若手』みたいなランキングで。もう１組が、もう解散しちゃったんだけど、グレープ（カンパニー）のあがすけ」「ムキムキのやつとすっごいイカついチンピラみたいなサングラスかけた２人だから、そっちに行くじゃん」と説明。

先にもう1組が注目を集めたが、そこから高野は空回りを始めたという。

高野は「『華ないな～、こいつら』みたいなこと言われて、『華あるわ！ふざけやがって！いい加減にしろ、この野郎！ぶっ殺すぞ、この野郎！』っておぎやはぎさんと劇団ひとりさんに言って。これがウケると思ったからね」と打ち明けた。

「そっからもう記憶ない。やっばいことになった」「（MC陣やスタッフに）がっかりされてる気もしてきっついなと思ったら、ニッキューナナ見たらウケてたな」と続けた。

「（収録が）終わって、峯に『よかったな、お前らはな』みたいな感じで言ったら、こいつ生意気なんだよ。何も言わないで肩トントンって叩いてきて、『どんまいっす』とかしか言わないんだよ」と峯の対応に怒った。

高野は「『ありがとうございます』でいいんだよ、まずはそこ。『ありがとうございます』って言って、そこから『俺、やばかったよ』ってこっちから言わせないとダメなんだよ」と、“後輩としての正しい振る舞い”を説いた。

過去の対応を怒られた峯だが、「今聞いても『どんまいっす』の対応のほうが正解な気してきたな」と反省していない様子だった。

富岡製糸場のUFOおじさんや沖縄旅行の思い出などについても語っている。

