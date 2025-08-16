【「TIF」で見つけた“ネクスト美女”紹介】AKB48・イコノイジョイ・KAWAII LAB.から注目の4人
【モデルプレス＝2025/08/16】8月1日から3日にかけて、お台場・青海周辺エリアにて世界最大のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2025」（以下、TIF2025）が開催。ここでは、出演していたアイドルの中から、今モデルプレスが注目するネクストアイドル4人を紹介する。
【写真】「TIF」で見つけた注目のアイドル
まずはAKB48から、2023年4月にお披露目された18期生の新井彩永（あらい・さえ／19）を紹介。
新井は、2005年10月5日生まれ。加入1年目にして、AKB48の現役メンバーと一般応募者が参加するオーディション番組「OUT OF 48」に見事合格し、2023年9月〜2025年1月までUNLAME（アンレイム）としても活躍した。
「TIF」には初出演となった新井。汗をかきながらも全力でパフォーマンスし、しなやかな動きとフレッシュなオーラで視線を引き付けていた。
SNSで「倍倍FIGHT！」がバズる7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（キャンディーチューン）では、最年少の“きりちゃん”こと桐原美月（きりはら・みづき／22）に注目。
2003年2月21日生まれの桐原。透き通るような白い肌と猫目のクールビューティーなルックスが特徴的だ。
3年目となった今回の「TIF」では「HOT STAGE」に初登場。真昼間の野外ステージに美しい黒髪をなびかせながらキレのあるパフォーマンスを見せ、観客を魅了した。
昨年の「TIF」でデビューしたKAWAII LAB.の8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）からは、真鍋凪咲（まなべ・なぎさ／21）をピックアップ。
真鍋は2004年6月28日生まれ。ガーリーな顔立ちのメンバーが多い中、端整な美貌の持ち主。パワフルな歌声でグループの歌唱面を牽引する存在だ。
デビュー1年目ラストステージとなった「TIF」には前髪を流し、後ろ髪をまとめたさっぱりとしたスタイリングで登場。ドーリーな衣装で美しい声を響かせ、会場を圧倒していた。
最後は、指原莉乃がプロデュースする12人組アイドルグループ・≒JOY（ニアリーイコールジョイ）から、天野香乃愛（あまの・このあ／18）を紹介。
天野は2007年1月21日生まれ。グループの最年少で、可愛らしいルックスと配信で見せる素顔とのギャップで注目を集めている。
ツインテール姿で「TIF」に登場した天野は、自身のセンター曲「夢見る◆アイドル」（※◆はハートマーク）を披露。弾ける笑顔からクールな顔までさまざまな表情を見せ、ファンを釘付けにしていた。（modelpress編集部）
