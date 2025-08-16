hitomi、20年以上前の「JJ」秘蔵ショット公開 腹見せショーパン姿に「スタイル良すぎ」「時代感じる」の声
【モデルプレス＝2025/08/16】歌手のhitomiが16日、自身のInstagramを更新。過去の雑誌「JJ」（光文社）の撮影オフショットを公開し、話題を呼んでいる。
2000年頃に「JJ」で連載をしていたhitomiは「JJの連載の撮影をしていた時の合間のオフショット」とつづり、写真を公開。「この頃オシャレするのが楽しかったな〜」と振り返り、「表情が若いっ」とコメントした。写真には、ショート丈のロングTシャツにミニ丈のボトムス姿でスラリとしたスタイルを披露したり、ドリンクを飲みながらおどけた表情を見せたりする姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「ずっと綺麗」「時代感じる」「昔から変わらない」「若くて可愛い」「懐かしい！」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】