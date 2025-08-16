アスリートナイトゲームズin福井

陸上の日本グランプリ（GP）シリーズ・アスリートナイトゲームズin福井（9.98スタジアム）第2日は16日、男子110メートル障害決勝で村竹ラシッド（JAL）が12秒92（追い風0.6メートル）で日本新記録を樹立して優勝。従来の記録（13秒04）を大きく塗り替え、「日本人初の12秒台」を記録した。今季世界2位となる好タイムだ。

5レーンから飛び出した村竹はスタートから他のライバルを圧倒。3台目から突き放し、ハードルに脚をかけるところもあったが、大きく失速することなくゴールを駆け抜けた。フィニッシュタイムを確認すると、手を叩いて雄叫び。村竹と泉谷駿介がマークしていた13秒04の日本記録を一気に0秒12も塗り替え、会場もどよめいた。

レース後は「走っていて、すごく感覚が良くて。予選は5台目あたりで風にあおられてフラれたところがあったけど、決勝はなくて良い形で乗ることができたので、これは出ると思って走ったけど、まさかです。ここまで出るとは」と驚いた。

トーゴ人の父を持ち、千葉・松戸出身。松戸国際高、順大を経た23歳・村竹は、2024年パリ五輪男子110メートル障害で日本人初の決勝に進み、5位入賞。すでに代表に内定している9月の東京世界陸上ではメダル獲得の期待がかかる。



