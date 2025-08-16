¡Úµð¿Í¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿ 102Æü¤Ö¤ê°ì·³Éüµ¢¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç´¿À¼¤Ë°ÂÅÈ¡Ö¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤âº¤¤ê¤Þ¤¹¤·¡×
¡¡µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£¶Æü¤Ë°ì·³¤ËÉüµ¢¤·¡¢Æ±Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÂ¨¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£·ë²Ì¤Ï£²ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ£±»Íµå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Íê¤ì¤ëÃË¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º¸Éªð×ÂÓÂ»½ý¤«¤é£±£°£²Æü¤Ö¤ê¤Ë°ì·³¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿²¬ËÜ¡£ºå¿À¤ÎÀèÈ¯¡¦Â¼¾å¤òÁê¼ê¤Ë·Þ¤¨¤¿£±ÂÇÀÊÌÜ¤Ï£²µåÌÜ¡¦£±£²£¸¥¥í¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥Ò¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤â·ë²Ì¤ÏÃæÈô¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£´²ó¤Î£²ÂÇÀÊÌÜ¤Ç¤Ï£·µåÇ´¤Ã¤¿Ëö¤Ë»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¡££·²ó¤Î£³ÂÇÀÊÌÜ¤Ç¤Ï¥«¥¦¥ó¥È£³¡½£±¤«¤éÅê¤¸¤é¤ì¤¿£±£´£¸¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤â¡¢»°¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤ÀÉüµ¢Àï¤ò½ª¤¨¤¿²¬ËÜ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÂç´¿À¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤âº¤¤ê¤Þ¤¹¤·¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿Âç»ö¤Ê°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¥Á¡¼¥à¤Ï£°¡½£³¤ÇÇÔÀï¡£¡ÖËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê»î¹ç¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤â¤½¤ì¤Ç¡ÊÉüµ¢¡Ë£±È¯ÌÜ¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö¤½¤³¤Ï¾¡¤Æ¤¿¤é¡¢°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Þ¤¿ÌÀÆü¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£