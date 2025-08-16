2025年8月10日、韓国・ニューシスによると、SNSに投稿された「日本人女性に幻想を抱いて日本旅行に来るな」という韓国人男性に向けたメッセージが話題を集めている。

先月23日、あるインフルエンサーがInstagramに「韓国男子、目を覚ませ」との言葉と動画を投稿した。最近、韓国人ユーチューバーが「日本のここに行けば現地の女性が声をかけてくる」と紹介する動画を投稿したことが影響し、日本のローカルな飲食店で声がかかるのを待っている韓国人男性が増えていると指摘。そうしたコンテンツのほとんどは日本人の知人を出演させた「やらせ」であり、声がかかる可能性は0％ではないが、「韓国ではモテないが日本ではモテるだろう」と考えているような人は「申し訳ないが日本でもモテない」と一蹴している。

また、「日本人女性も顔、身長、スタイルを見ている。言葉が通じなければせいぜいSNSの交換で終わる」「チャ・ウヌのような顔でない以上、日本旅行で日本人女性の彼女を作れる可能性は5％以下」「ただ旅行を楽しんで帰れ」など、辛辣（しんらつ）な言葉を投げかけている。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「韓国でモテないなら日本でも同じこと」「日本人女性もイケメンが好きだよ」「日本人にも目があるからね」「日本人女性に幻想を抱きすぎ」「日本に年2〜3回は行って、よく1人で居酒屋で飲むけど、一度も声をかけられたことはない。隣の席の人に話しかけるような雰囲気もないよ」「日本のネット上で、日本人女性が不愉快に思ってると書かれていた」「あきれた人たちがいるんだな…」「外国人が『韓国人のオッパ』とちやほやするのはチャ・ウヌ級だけ」など、あきれ声のコメントが多数寄せられている。（翻訳・編集/麻江）