¡¡ºå¿À¤Ï£±£¶Æü¤Ë¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍºÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿µð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£³¡½£°¤Ç´°Éõ¾¡Íø¡£Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò£²¸º¤é¤·¡¢£²£´¤È¤·¤¿¡£
¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë²ÚÎï¤Ê¼éÈ÷¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡££µ²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤Î£¶ÈÖ¡¦Ãæ»³¤ÎÂÇµå¤¬»°ÎÝ¸åÊý¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¡£Í··â¡¦¾®È¨¡¢º¸Íã¡¦ÃæÀî¤âÄÉ¤¦Ãæ¡¢³ê¤ê¹þ¤ó¤ÇÇòµå¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂ³¤¯£·ÈÖ¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÎÂÇµå¤â¹â¡¹¤È»°ÎÝÂ¦¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥«¥á¥é¥Þ¥óÀÊ¤Î¼êÁ°¤Þ¤Ç¥À¥Ã¥·¥å¤ÇÂÇµå¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£Ï¢Â³¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¸×ÅÞ¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤È¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£º£µ¨£²¼ººö¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤ë¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤«¤éÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ø¤ÎÄÉÅé¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ïµå¼°¤Ë¤Ï²¦Äç¼£»á¡¢¾¾°æ½¨´î»á¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É£Ï£Â¤é¤âÅÐ¾ì¡£¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¤Ë¤âÄÉÅé¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Î®¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸×¤ÎÇØÈÖ¹æ£¸¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÂå¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡ÖÌÀÆü¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£±£°Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à£´°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë¡¢Åö¤¿¤ê¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸×¤Î¼çË¤¡££³Ï¢ÀïºÇ¸å¤Ë²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£