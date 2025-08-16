¤ªËßµÙ¤ß¤â½ªÈ×¡¡U¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¾å¤ê¤Îº®»¨¥Ô¡¼¥¯¡¡½ÂÂÚ¤Ï¤¢¤¹¡Ê17Æü¡Ë¤âÂ³¤¯¸«¹þ¤ß
ºÇÂç9Ï¢µÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ªËßµÙ¤ß¤â½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¡¢µÙ¤ß¤ò¹Ô³ÚÃÏ¤Ê¤ÉÃÏÊý¤Ç²á¤´¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎU¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¾å¤ê¤Ï½ÂÂÚ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å6»þ40Ê¬¸½ºß¤ÎÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¡¦°½À¥¥¹¥Þ¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£²èÌÌ±¦Â¦¤¬ÅìµþÊýÌÌ¤Ø¸þ¤«¤¦¾å¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªËßµÙ¤ß¤â¤¢¤¹¤Ç½ª¤ï¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¹Ô³ÚÃÏ¤Ê¤É¤Ç²á¤´¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ç½ÂÂÚ¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å6»þ»þÅÀ¤Ç¡¢¢§Ãæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¡¦È¬²¦»Ò¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥óÉÕ¶á¤Ç19¥¥í¡¢¢§ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¡¦ÂÀÏº¥±Èø¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤Ç16¥¥í¡¢¢§ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¡¦ÌðÈÄ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤Ç14¥¥í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Î½ÂÂÚ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï²á¤®¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤ÈÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¤âµ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤ÏÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹¤â½ÂÂÚ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤â¾å¤ê¤Ç¢§Ãæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¡¦¾®Ê©¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤òÀèÆ¬¤Ë30¥¥í¡¢¢§´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¡¦ºä¸ÍÀ¾¥¹¥Þ¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤Ç25¥¥í¡¢¢§ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¡¦°½À¥¥¹¥Þ¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤Ç20¥¥í¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£