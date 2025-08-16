

「ハロ！コン 2025」

ハロー！プロジェクト（以下、ハロプロ）の所属グループとハロプロ研修生が総出演するコンサート「ハロ！コン 2025」が8月16日に、千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで開催された。出演は、モーニング娘。'25、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA、ロージークロニクルの7組65名（※）、ハロプロ研修生16名の計81名。動画配信サービス「Hulu」でのライブ配信も行われた。（※モーニング娘。'25の北川莉央は欠席）

ステージでは未来のハロプロメンバーを募る『ハロー！プロジェクト新メンバーオーディション2025』の開催を発表した。合格者は、ハロー！プロジェクトのいずれかのグループへの加入が予定される。応募期間は公演当日から2025年10月1日午前10時までで、オーディションのオフィシャルサイトも公開された。また、公演では事前に告知されていた、ハロプロ研修生の昇格メンバーが発表された。MCの進行を務めるJuice=Juiceのリーダー・段原瑠々の掛け声で、新グループ加入を決めたメンバーが順番に呼び込まれた。

【写真】「ハロ！コン 2025」＠LaLa arena TOKYO-BAYの模様

最初に登場したのは長野桃羽で、アンジュルムへの加入を発表。段原と共に進行を務めたアンジュルムのリーダー・伊勢鈴蘭と共に右手を胸にかざす“アンジュルムポーズ”を披露し、目をうるませながら「とってもうれしい気持ちとこれからのワクワクの気持ちでいっぱいです。まだまだ未熟なところがたくさんあるんですけど、これからもっと成長して、色んなところに羽ばたいて、応援してくださるみなさんに元気とか、笑顔をお届けできるアイドルになれるように精一杯がんばります」と決意した。

次に、ステージへ呼び込まれた西村乙輝は、つばきファクトリーへの加入が発表された。段原に心境を聞かれた西村は語りはじめると言葉を詰まらせ、声を震わせながら「これからどうなっていくんだろうというドキドキとトキメキで溢れています」と語り、「今まで先生、先輩、同期に教わったことを活かして、キラキラした西村乙輝をみなさんにお見せできるように頑張ります」と意気込んだ。

長野と西村のメンバーカラーが共にイエローとなったことも発表。大歓声の上がった客席は、2人の背中を押すかのように一面がイエローに染まった。その後、段原に呼び込まれたのは、6月にJuice=Juiceへ加入した林仁愛。長野と西村はハロプロ研修生として「一緒に闘ってきたメンバーだから、すごいうれしい」と涙ぐみ、自身も「Juice=Juiceとしてたくさん活躍できるように頑張りたい」と語った。今回の発表も経て、この夏、ハロプロ研修生から3人がグループ昇格を果たした。観客の熱い声援に応えたステージでは、出演者全員でのパフォーマンスも披露。ミニモニ。の『ミニモニ。ジャンケンぴょん！』では、ミニモニ。のマスコットであるミニモちゃんと共にメンバーが笑顔を振りまいた。

公演の序盤と終盤には各グループが新曲や代表曲で会場を盛り上げ、Juice=Juiceは10月8日発売の最新シングルより『四の五の言わず颯（さっ）と別れてあげた』と『盛れ！ミ・アモーレ』を、林をのぞく10人で初披露。9月に控える林の本格的な合流を前にして、まだ見ぬ11人体制のJuice=Juiceへの期待感を高めた。

公演中盤は『ハロ！コン』で恒例のシャッフルユニットブロックで観客を魅了。抽選で選ばれた一部メンバーがユニット編成と披露曲を決める新企画『わがままリクエスト』も織り交ぜ、8月16日の公演では、BEYOOOOONDSの西田汐里と平井美葉、つばきファクトリーの石井泉羽、OCHA NORMAのリーダー・斉藤円香が、それぞれ自由に発想した思い入れあるユニットのパフォーマンスで会場を盛り上げ、2時間強のステージは盛況のまま終幕した。

バックステージでは、各グループを代表したメンバーが『ハロ！コン』や新メンバー加入についてのコメントを寄せた。シャッフルユニットによるグループの垣根を超えたパフォーマンスも楽しめる『ハロ！コン』について、ロージークロニクルの上村麗菜は「違うグループの方々と一緒にパフォーマンスできる機会なのでうれしい」と喜び、OCHA NORMAの米村姫良々は「グループごとの個性がすごく出ているコンサートなので『このグループはこういう雰囲気なんだ』と違いを楽しんでいただけたら」とアピール。BEYOOOOONDSの平井は「グループごとの強みやカラーの違いを感じられるし、それを尖らせつつ切磋琢磨して、より一致団結したハロー！プロジェクトを見られるのが魅力」と語り、モーニング娘。'25のサブリーダー・牧野真莉愛は「たくさんのグループが集まるハロー！プロジェクトのコンサートは伝統」だとその歴史に胸を張った。

アンジュルムの伊勢は、下井谷幸穂と後藤花の加入から約2年3ヶ月ぶりとなる新メンバー加入を受けて「リーダーとして迎え入れるのは初めてなので、自分自身も新しい気持ち。新しいメンバーに影響を受けながら大きくなるグループなので、とても楽しみ」と喜び、つばきファクトリーの河西結心は、2024年2月加入のひなーず（石井・村田結生・土居楓奏）に触れ「（3人にとっては）初めての後輩なので、成長を見られるのが楽しみ」と期待を込めた。

Juice=Juiceの段原は、公演で初披露した新曲『四の五の言わず颯（さっ）と別れてあげた』と『盛れ！ミ・アモーレ』は「ジャジーに振り切った曲と情熱的な曲の対照的な2曲で、今のJuice=Juiceの魅力を詰め込んでいます」とアピール。新メンバーの「仁愛ちゃんはフレッシュでかわいらしい声が魅力。大人っぽさとの混ざり合いで、グループに厚みをもたらしてくれると思います」と、信頼を寄せた。

なお、『ハロ！コン 2025』は続き、翌17日には会場を同じくして千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで2公演を開催。8月30日および31日には、愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホールで各日2公演を開催する。■コンサート情報ハロ！コン 2025出演：モーニング娘。'25 / アンジュルム / Juice=Juice / つばきファクトリー / BEYOOOOONDS/ OCHA NORMA / ロージークロニクル / ハロプロ研修生※モーニング娘。'25北川莉央は、全公演欠席いたします。https://www.helloproject.com/morningmusume/event/detail/db2deedacdd236cbcd894b8d653e11bfeb7055d5/8/17(日) LaLa arena TOKYO-BAY (千葉)8/30(土)・8/31(日)Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール (愛知)■オーディション情報オーディションサイトhttps://hp-audition.com/