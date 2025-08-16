女優の高島礼子（61）が15日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。仲良しの演歌歌手について語った。

MCの笑福亭鶴瓶が「歌もお上手ですよねえ。（歌手を）やらはったらいいのになって、歌仲間も言わないですか」と尋ねると、高島は「いやあよく伍代夏子さんとかも、よく言われるんですけど」と笑ってみせた。

鶴瓶とMCの「Kis―My―Ft2」藤ヶ谷太輔は伍代に事前取材を行ったと明かし、高島は驚いたが「本当に可愛がっていただいて。もう姉さんなんですけど」との関係を打ち明けた。

伍代の夫は俳優の杉良太郎で「もうね、いつもね誰かのためにやってるご夫婦なんでね」と高島。

また伍代や俳優の船越英一郎、演歌歌手の千昌夫、歌手の鈴木亜美、秋川雅史や自身が写った写真が披露されると「これは杉良太郎さんファミリーですね。よく誘っていただくので」と屋形船に誘われた時の写真だと語った。

「大体企画されて、杉さんが全部お金払ってくださるんですよ」「皆さんに楽しんでいただけることが、幸せみたいな方たちです」とも証言した。

船内では「カラオケとかもしますけど、みんなよくしゃべってますね。みんな自己紹介とかもあるし」と回顧した。