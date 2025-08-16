【新華社ウルムチ8月16日】中国（新疆）自由貿易試験区はこのほど、統計データを発表し、複合一貫輸送国際貨物列車「天山号」の今年7月31日までの運行本数が1077本となり、貨物輸送量は10万8463TEU（20フィートコンテナ換算）、取扱量は約195万500トンで、約245億700万元（1元＝約20円）の貿易を促進したと明らかにした。同列車の運行路線は新疆ウイグル自治区の対外開放の「黄金ルート」、「一帯一路」共同建設構想の重要な担い手となっている。

統計データによると、「天山号」の今年上半期の運行本数は412本で、貨物輸送量は前年同期比72.9％増、貨物価格は同58.5％増となっている。

「天山号」は2023年11月から運行が始まり、主にカザフスタンやウズベキスタンなど中央アジアの駅を結んで運行されてきた。現在ではロシアや欧州の一部都市にサービスネットワークを広げ、中欧・中亜（中国と欧州・中央アジア）をカバーする「天山号」輸送ネットワークを構築している。ルートの持続的な拡大と運行効率の向上は、企業に真の利便性をもたらしている。（記者/白志強、古力尼歌、陸海潮）