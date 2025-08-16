大人の夏に“この色”！【グローバルワーク】着映え100点♡「テラコッタ色トップス」

夏コーデをぐっと洒落て見せてくれそうなのが、今季注目の “テラコッタカラー” 。赤みを帯びたブラウン系の色で、大人の肌になじみやすく、こなれた印象を演出してくれそうです。【グローバルワーク】なら、そんな旬カラーをきれいめに取り入れられるアイテムが豊富に揃っています。今回は、シンプルながら着映えも狙える「テラコッタトップス」をご紹介します。コーデがマンネリ化しがちな夏こそ、カラーでおしゃれをアップデートしてみて。

洗えて涼しいメッシュ編みがGOODな「サマーニットトップス」

【グローバルワーク】「洗えるメッシュプルオーバーフレンチスリーブ」〈テラコッタ〉\3,990（税込）

赤みブラウンが印象的なテラコッタカラーのサマーニットトップスは、着映えと華奢見えが両立しそうな優秀アイテム。ほんのりラメの入ったメッシュ編みが、涼しげで大人っぽい雰囲気に導いてくれそう。マシンウォッシャブル仕様で、自宅で洗えるのも忙しい毎日にうれしいポイント。

存在感がありつつVネックですっきり！「ギャザーブラウス」

【グローバルワーク】「エアリーリラックスギャザーブラウス」〈テラコッタ〉\4,990（税込）

ドロスト入りの袖やギャザーで立体感を出した、夏っぽブラウス。鮮やかなテラコッタカラーが顔まわりを明るく見せてくれそうで、ウエストまわりはふんわりカバーしてくれそうな優秀デザイン。Vネックと襟ぐりの細かいステッチで、華やかさの中に上品さもプラス。マシンウォッシャブル仕様で、暑い季節に頼れる一枚です。

シンプルながら機能たっぷり！「フレンチスリーブトップス」

【グローバルワーク】「スッキレイさらさらフレンチ」〈テラコッタ〉\4,490（税込）

夏にうれしい機能が盛りだくさんのニットトップス。接触冷感・速乾・マシンウォッシャブル・毛玉ができにくいという機能付きで、暑い日も快適な着心地をキープしてくれそう。二の腕がすっきり見えそうなフレンチスリーブや、脇スリットの抜け感、シルエット美も計算ずくなのが魅力です。

透け感とスリットで、ロング丈も軽やか！「チュニックシャツ」

【グローバルワーク】「イージーケアシアーチュニック」〈テラコッタ〉\4,490（税込）

ほんのり透け感のあるリネン混素材が、涼しげで軽やかな印象を演出してくれそうなチュニックシャツ。深めのサイドスリットが抜け感をつくり、ロング丈でもすっきり見えそうなデザインです。配色ボタンや大きめポケットが、シンプルな中にアクセントを添えてくれるのもポイント。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K