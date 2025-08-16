元中日監督の谷繁元信氏（54）が16日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演し、ドジャースの大谷翔平投手（31）への“本音”を明かす場面があった。

近年、多くの解説者たちを悩ませる問題として“大谷の解説が難し過ぎる”ことがあるという。谷繁氏は「大谷をどう解説するんですか？っていう」と笑い、「最近やっと投げられるようになって、打つ方は去年50発打ってるんですよ、3割打って。どう解説するんですか？」と異次元の二刀流の活躍に笑うしかない様子だった。

「とは言え評論したり解説したりしないといけないんで、気付いた点（を指摘する）。状態が悪いですねとか今のは走塁ミスですねとか、言えます？」と他の解説者たちに聞くと、元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏は「ネガティブなことは絶対言えない」と明かす。

「僕らも二刀流なんてやったことないので、調整方法も彼のものでしかないので。目の前にあることに対しては言うが、慎重になる。ファンが多いし、（解説で）ミスした時の叩かれ方も大きい」と五十嵐氏が正直に話すとスタジオには大きな笑いが起こった。

「みんな一番警戒してる」と言う五十嵐氏に、元阪神の鳥谷敬氏も「間違いないです」と断言。前中日ヘッドコーチの片岡篤史氏は「下手なこと言っちゃいけない。世界を敵に回してしまうわけだから。異次元なんですよ」と大谷の凄さを強調していた。