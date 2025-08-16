女優の内田有紀（49）の実妹であることを公表したタレントの澪奈（29）が16日配信のABEMA「NO MAKE」に出演。自身の出産についてメディアで初告白した。

演技の仕事を志し、日本大学芸術学部に進学。19歳の時にSNSを見た芸能事務所から声がかかり、2015年から芸能活動をスタートさせた澪奈。今年7月に写真誌「FLASH」（光文社）主催のオーディション「ミスFLASH2026」のセミファイナリスト会見で内田の20歳年下の実妹であることを公表し、話題となった。

公表以前から、周囲から「似ていない」など言われることはあったという澪奈。「普通に週刊誌に載っている内容とかを私に学校で言ってくる子がいまして。姉と“血、つながってないんでしょ”みたいな。中学生の時に言われまして。でその時は“え？”みたいな、全然知らなかったんで、そもそもが。親からも知らされてなくて。高校生になって初めて、姉と父が違うっていうのを知って」と、内田とは異父姉妹であることをメディアで初めて明かした。

「たまたま私の祖母から聞きまして。寝たきりの祖母に代わりに付き添いでいた時に、突然何を思ったのか祖母が話し出しまして。で、そのタイミングで“あ、そうなの？知らなかった”って明るく私は言ってたんですけど、内心“え、そうなの？ええ？”みたいな。ちょっとびっくりと、あながち週刊誌間違ってなかったのかもしれないっていう謎の、答え合わせじゃないんですけど」と苦笑した。

さらに「そこである意味納得したというか、ホッとはしました。なんか“あ、なんだ、血半分だけか”みたいな。そこで、ある意味、悩んでたものが少しなくなったみたいなのはありましたね。今までずっと、見た目もずっといじられてきて、心ないこともいろんなこと言われて。姉は姉なんですけど、母が産んでくれたんで。もやもやしてたのは、確かにストンて落ちたのはあった感覚はありました」と話した。