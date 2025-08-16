8月16日に放送されたABEMA「給与明細」では、女性同士のプライベートサービスの実態を探るべく、グラビアアイドルが自ら体験し潜入した。

現在、女性向けのプライベートサービスは、全国に約500店舗存在すると言われており、ある調査によると女性の半数以上が興味を持っているという。そんな中、番組では女性同士のプライベートサービスに注目し、その実態を探るべく、グラビアアイドルの石原由希が自ら体験。

今回は、一般的な女性向けプライベートサービスを提供する店「VERONA」で、男性キャストの中に1名だけ在籍している、女性キャストのみゆきさんを予約。すると、石原は「『カラオケボックスで会おう』ってメッセージが来た」といい、指定されたカラオケ店に向かい、みゆきさんと初対面した。

カラオケを指定した理由について、「はじめましてなので、無料カウンセリングという形で、最大60分までお話を伺えたらと思い、ゆっくりお話ができそうな場所を選ばせていただきました」と説明する。話をしていく中で、石原は「敬語はやめてほしい」「女の子とそういう雰囲気になったことがないから気になる」「定番コースでお願いします」とリクエストした。

カウンセリング後、場所を移し、みゆきさんのサービスが始まる。きめ細やかなケアを行い、うつ伏せマッサージ。その後、仰向けのマッサージになると、「整体で男の人に施術してもらってるけど、全然違う」とコメント。みゆきさんは「どこでも触っていいよ」といい、石原は「こんなの経験したことない」と感動した。

サービス終了後、石原は「私、艶っぽくなりました？」と話す。普通の女性向けプレイベートサービスとの違いについては、「触り心地が全然違う。どうして今までなかったんだろうって感じた」。さらに、「女性キャスト、めっちゃおすすめです。友達におすすめしたい」と、強く推奨した。

今回、サービスを行ったみゆきさんは、月の給与について、「諸々トータルだと最低でも20〜30万円。頑張ってもうちょっと行く月もあるかな」と述べた。彼女は週に1日稼働し、1日に1件の予約を基本としている。これは、お客様一人ひとりの要望が異なり、「その後の切り替えが結構大変だから」だという。最後に、みゆきさんにとっての女性同士のプライベートサービスとは何なのか。「楽しさ、興味深さ、その人間性のすごい垣間見え方。男性との違いの面白さが、すごくやりがいになっている」と答えた。