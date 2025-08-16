89歳の女性が80年以上大切に保管したのは、妹のようにかわいがってくれた親戚の男性の写真。軍への入隊が決まったときに撮られたものでした。しかし、男性はその後、爆弾で顔や手の一部を失い、女性とは疎遠に。戦後80年、取材で浮かび上がったのは、男性の戦後の苦しみと生きる糧でした。

■郷土の誉れとして「近衛兵」に

太平洋戦争末期の1944年、京都で撮影された写真があります。写っているのは、当時21歳の田井種尾（たねお）さん。軍への入隊が決まった時に撮られたものです。

「本当に小学生の私が見ても、きりっとしたハンサムな兵隊さんになった人でした」。こう話すのは、種尾さんの親戚にあたる浅野満智子さん（89）です。種尾さんの写真を80年以上、大切に持ち続けてきました。妹のようにかわいがってくれたといいます。

満智子さん

「母に『兵隊さんになるのは怖いことなの？』って聞きましたら、『いや、種ちゃんがなった兵隊さんは天皇陛下をお守りする近衛兵っていうのだから、怖いことなんか何にもないのよ』と」

近衛兵とは、天皇の護衛や皇居の警護にあたる精鋭部隊。種尾さんは郷土の誉れとして京都から東京へ向かいました。東京では連日、アメリカ軍による空襲がありました。

■顔や手の一部を失っていた種尾さん

迎えた終戦。満智子さんは、京都で種尾さんと再会しました。

満智子さん

「本当にひどい顔になりまして。耳もなく、鼻もなく、口も裂けていて」

皇居に落とされた焼夷（しょうい）弾を受け、顔や手の一部を失っていたのです。種尾さんとはその後、疎遠になったといいます。

「その後の暮らしはどうだったのか、幸せだったのだろうかと毎日思っています」と満智子さん。「種尾さんや自分が体験したことを知ってもらいたい」と今回、日本テレビに情報を寄せてくれました。

■一緒に暮らした家に残る「生きた証し」

種尾さんにつながる手がかりを取材した結果、種尾さんの子供が京都にいることが分かりました。かつて種尾さんと一緒に暮らした家で迎えてくれたのは、二男の重彦さん（67）と二女のたか子さん（69）です。

種尾さんの写真や生きた証しが、大切に残されていました。「これが一番分かりやすいかなと思います」と重彦さんが見せてくれたのは、終戦から2年後に撮られた種尾さん（当時24）の写真。やけどで療養していた時期のものです。

種尾さんが生前過ごした部屋を見せてもらいました。重彦さんは「父が使っていた書斎、机なんです。何か書き物とか、勉強というか本読んだりしていたかな」と教えてくれました。

■受傷時の記録、心境をつづった文章も

机の引き出しには、ある書類が入っていました。「けがをした時の証明ですかね」とたか子さん。当時の記録によると、けがをしたのは1945年の4月14日未明です。「焼夷弾の被弾を受け、顔面、頭部、両手を火炎に包まれたり」などと書かれています。

焼夷弾を受け、種尾さんは入院。3年余りの療養の間、失った耳や鼻などを治すため、33回もの手術を受けました。

当時の心境をつづった文章には、「一時は生きて恥をかくより、死んだ方がましだと思ったこともありました」と記されていました。

戦争が終わっても消えることのない苦しみ。種尾さんは、生活の改善などを国に求める「傷痍軍人会」の活動にも参加しました。

■二男「家族を糧に生きていこうと」

27歳の時に幼なじみのさざさんと結婚し、4人の子供を授かりました。自宅の前で撮られた家族写真には、子供たちに寄り添う種尾さんの姿がありました。

二男の重彦さん

「4人の子供の父親になったわけですけれども、それを糧に生きていこうと、考え直したと思うんです」

二女のたか子さんと重彦さんに、種尾さんと一緒に写っている家族写真はあるか聞いたところ、たか子さんは「ないな？」、重彦さんは「あったかな…」と答えました。

たか子さん

「家族で海水浴に行ったことはあったんですけど、そこに父親はいなかったですね。一緒に旅行した覚えはないですね」

人目を避ける一面もあったといいます。種尾さんは地元の畜産農業組合の職員として長年働き、病気のため56歳で亡くなりました。

たか子さんは「生まれた時からこの姿の父が、私のお父さんで。全然恥ずかしいと思うこともなかった」と語ります。

■二女「二度と繰り返してはいけない」

戦後80年。父の人生を振り返り、今家族が思うことは…。

重彦さん

「つらいながらも自分の人生といいますか、置かれた身を受け止めて、前向きに生きていったんだろうなと思います」

たか子さん

「こういう悲惨な戦争、絶対二度と繰り返してはいけないなという思いを改めて言いたいと思います」

（8月15日『news every.』より）

◇

広島・長崎に原爆が投下され、戦争が終わって80年となります。戦争をした国に生まれた私たちが、二度と戦争を繰り返さないという「誓い」の意味を改めて考えます。情報提供サイトで資料や証言を募集しています。