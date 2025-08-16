¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Í·¤ó¤À¡×U¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥Ô¡¼¥¯¡¡Å´Æ»¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê16Æü¡Ë¤¢¤¹¥Ô¡¼¥¯¡¡¶õ¤ÎÊØ¤¤ç¤¦µ¢¹ñÊØ¥Ô¡¼¥¯
¤ªËßµÙ¤ß¤ÎU¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å¤¬¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å´Æ»¤È¶õ¤ÎÊØ¤Ç¤Ï¡¢µÙ¤ß¤ò¹Ô³ÚÃÏ¤Ê¤É¤Ç²á¤´¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Çº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂçºå¤ÎËüÇî¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿Í¤¬¤¤¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Í·¤ó¤À¡×
¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥¤¥«¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Å´Æ»¤ÏU¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åìµþ±Ø¤Ç¤Ï¡¢¤ªËßµÙ¤ß¤ò¤Õ¤ë¤µ¤È¤ä¹Ô³ÚÃÏ¤Ç²á¤´¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Çº®»¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü¤â¥Ô¡¼¥¯¤¬Â³¤¡¢¾å¤ê¤Çº®»¨¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¶õ¤ÎÊØ¤Ç¤ÏÆüËÜ¹Ò¶õ¡¢Á´Æü¶õ¤È¤â¤Ë¡¢¤¤ç¤¦¤¬µ¢¹ñÊØ¤Îº®»¨¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¤³°¤Ç¤ªËßµÙ¤ß¤ò²á¤´¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥À¥Ê¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³¤¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ó¡¼¥Á¤ÇÍ·¤ó¤À¤Î¤Ç¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö´Ú¹ñ¤Ç¤¹¡ªÈþÍÆ¤È¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¥«¥ó¥¸¥ã¥ó¥±¥¸¥ã¥ó¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×