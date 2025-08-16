16日までに、タレントのユージさんがインスタグラムを更新。自身の誕生日プレゼントを紹介しました。

【写真を見る】【ユージ】ロレックスをクロムハーツでカスタム「ちょっと早めの誕生日プレゼントって事で」





ユージさんは「最近は小ぶりの時計が好きです。」と、書き出し、「探していた1987年（生まれ年）の34mmロレックスを見つけ、クロムハーツに納品。」と、ビンテージの高級腕時計を、高級ジュエリーブランドでカスタマイズを施したことを知らせました。



続けて、完成した時計の写真を共有。「さらにカッコよくなって帰ってきました。最高すぎる組み合わせ」と、ご満悦の様子。





そして、1987年9月9日生まれのユージさんは、「ちょっと早めの誕生日プレゼントって事で」、「ビンテージ感がたまらない あー嬉しい」と、喜びをにじませました。









この投稿に「自分へのご褒美 大事ですよね！」、「生まれ年の時計のカスタマイズ！！素敵です」、「そんなこと出きるんだ カッコいいわ」などのコメントが寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】