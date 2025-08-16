Amazonプライム・ビデオにて配信されている恋愛リアリティー番組「バチェラー・ジャパン シーズン2」に出演で知られるモデルの若尾綾香（36）が16日、インスタグラムを更新。第1子の妊娠を報告した。

若尾は「ご報告です」と題し、「このたびお腹に新しい命を授かりました」と第1子の妊娠を報告。ひまわり畑で大きくなったおなかに夫とともに手を当てる写真などを公開した。

そして「結婚式を終えて妊活しようと思い30代半ばでもあるのでクリニックで一通りブライダルチェックを受けました」と告白。アトピー性皮膚炎体質を医師に告げると「免疫検査もしてみよう」と言われ、検査を受けたという。

結果、「免疫力が少しですが高めなことがわかり、妊娠に向けてサプリ他などで体質改善を意識しました」と明かした。

続けて「正直『妊娠は簡単ではないのかも』と思う時もありましたが、嬉しい喜びを運んできてくれました」と打ち明けた。

そして「初期はつわりで大変な日もありましたが無事に安定期も過ごし 妊娠後期の今もびっくりするくらい元気に過ごしています」と明かした。

夫の手厚いサポートでつわりも無事に乗り越える事ができたと、「夫の優しさが身に染みた期間でした」と明かした。

続けて「今はポコポコ動く可愛らしい胎動と日ごとに大きくなっていくお腹が重たく、肋骨や横隔膜の痛みなどちょこちょこありますが、残り少ないマタニティライフ大切に大切に過ごしたいと思います」と思いをつづった。

「これからもあたたかく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。