◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日 ▽３回戦 関東第一４―１創成館（１６日・甲子園）

最速１４９キロを誇る創成館（長崎）のエース右腕・森下翔太（３年）が先発し、９回途中を１１安打４失点。気持ちのこもった９８球で粘りの投球を見せたが、夏が終わった。

「エースとしてチームを勝利に導くことができなくて、悔しい気持ちです」

強いストレートでコースを突き、スライダーで凡打を打たせた。ストライク先行の投球で粘ったが、９回に連打を浴び２失点。マウンドを譲った。「最後まで投げきることができず、悔しかったです」

阪神の強打者と同姓同名で注目された右腕。今後は進学の予定だ。遠い親戚には大学日本代表の国学院大・緒方漣（２年）がいる。緒方は横浜の１年生だった２０２１年夏の甲子園・広島新庄戦で、完封負け目前の９回２死から左翼席に逆転サヨナラ３ランを放った。１年生では大会史上初となる劇弾だった。

「緒方さんのホームランをテレビで見た時、父から親戚だと知らされました。自分もその舞台に立ちたいと思いました。上のレベルまで行って、一緒の場所でプレーしたいと思います」と力を込めた。

「次のレベルでまた成長して、いつかプロの世界でプレーしたい」と森下。聖地での経験を糧に、野球道を突き進む。（加藤 弘士）