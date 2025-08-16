公開して大丈夫…？KARA・ギュリ、ボリューム感を堂々と見せつけファン悩殺「直視できない」【PHOTO】

ガールズグループKARAのメンバー、ギュリが女神のようなビジュアルを見せた。

本日（8月16日）、ギュリは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには「今日17時KARASIAディレイ配信でまた会おう」という文章などを綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、去る8月2日、兵庫・GLION ARENA KOBEで開催されたコンサート「KARA THE 6th JAPAN TOUR 2025＜KARASIA：MAGICAL WORLD＞in KOBE」の裏側を捉えたものであると思われる。

（写真＝ギュリInstagram）

写真のなかのギュリは、肌見せの多い白色のトップスや、ピンク色のラブリーなトップスを着用している。ベテランアイドルらしくさまざまな魅力でファンの心を掴んでいる。

投稿を目にしたファンからは、「メガメガ女神様」「あまりにも美しすぎて見ることができません」「参りました」といった反応が寄せられていた。

なお、ギュリが所属するKARAの神戸公演はBIGCで本日17時より見逃し配信されている。

◇パク・ギュリ プロフィール

1988年5月21日生まれ。1995年に子役としてデビューし、2007年にKARAのメンバーとして本格的に音楽活動をスタートさせた。女優に転向した2016年からは、ドラマ『蒋英実』『恋の花が咲きました』、映画『2つの恋愛』『サヨナラの伝え方』『Beautiful Food』『Revive by TOKYO24』などで安定的な演技を披露しながら女優としてのキャリアを積んでいる。

