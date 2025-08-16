北海道阿寒町（現・釧路市）で約３０年前に見つかった化石が、これまで米国でしか発掘事例のなかった絶滅した哺乳類「ネオパラドキシア」のものと確認された。

岡山理科大（岡山市）と足寄（あしょろ）動物化石博物館（北海道足寄町）の研究チームが、同館で管理している化石を再調査して判明した。

ネオパラドキシアは、１６００万年前〜１４００万年前に生息していたとされるカバに似た動物。体長２・５メートルほどで、海辺で生息していたとみられるが、化石の数が少なく、生態には謎も多い。米国の西海岸で全身骨格が見つかり、２０１３年に新種と発表された。

これを受け、研究チームは１９９６〜２０００年に阿寒町内の１５９０万年前〜１４９０万年前の地層から見つかり、一回り小さなパレオパラドキシアのものとみられていた頭の骨３点を再調査。骨の大きさなどから、うち１点をネオパラドキシアのものと結論づけた。

研究結果は海外のオンライン科学雑誌に掲載された。岡山理科大生時代に研究した浅井勇馬さん（２３）（現・筑波大院生）は「データを積み上げていった結果がネオだった。うれしさと『おっ』という驚きもあった」と語った。