キスマイ藤ヶ谷太輔、待ち伏せ・つきまとい行為・盗撮など迷惑行為に注意喚起「精神が削れていっています」
【モデルプレス＝2025/08/16】Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔が16日、自身のInstagramストーリーズを更新。迷惑行為に注意喚起を促した。
藤ヶ谷は「このようなメッセージを発信したく無いのですが、待ち伏せ、つきまとい行為、 車での追跡、盗撮 ライブやイベントでの移動など、 様々な現場でされています。やめていただきたいと切実に思います」と警告。「会場でファンの方々と会って感謝を伝えられると思っている中、こういうことがあると精神が削れていっています。本当にやめてください」と伝えている。（modelpress編集部）
◆藤ヶ谷太輔、迷惑行為に注意喚起
