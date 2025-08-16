ここまで好調を見せていたドジャースのマックス・マンシー選手が故障者リスト入り。これに伴いドジャースはブルージェイズを戦力外となっていたバディ・ケネディ選手を獲得しました。ロバーツ監督は、マンシー選手の状態も含め、現状について語っています。

日本時間8月14日に行われたエンゼルス戦の試合前練習で、右脇腹の痛みを訴えていたマックス・マンシー選手。その後、軽度の肉離れで故障者リスト入りとなりました。

好調を見せる中で戦線を離脱することになったマンシー選手について、ロバーツ監督は「グレード1の腹斜筋損傷」と診断内容を公表。「今季絶望という感じではなく、むしろ早期復帰を期待している。できるだけ早く野球のアクティビティを再開してほしいと思っている」と期待を寄せました。

マンシー選手が重傷ではないことを強調する中でも、10日以上はかかると見込まれる離脱については「厳しい損失だが、各選手が自分の力を発揮していくしかない。打席での選球眼、長打力、出塁率、そういった部分をしっかりとやっていけばいいと思う。今いる打線には自信がある」とコメントします。この日、ドジャースはパドレスとの首位攻防戦に挑み、1点差で勝利。首位タイに浮上しました。

マンシー選手が守っていたサード守備については「ケネディと(アレックス・)フリーランドを分けて起用していく予定」と明かしたロバーツ監督。ドジャースはケネディ選手を40人枠に入れるため、フリアン・ヘルナンデス投手をDFAとしています。