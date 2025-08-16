◇プロ野球セ・リーグ 阪神 3-0 巨人(16日、東京ドーム)

長嶋茂雄さんの追悼試合で元巨人でMLB・オリオールズの菅野智之投手がメッセージを送りました。

菅野投手は、2012年にドラフト1位で巨人に入団。1年目で13勝を記録しリーグ優勝に貢献すると、その後巨人で12年プレー。MVPや沢村賞、最多勝など数々のタイトルを獲得しました。

35歳となった今季からメジャーへ挑戦し、オリオールズに加入。ここまで10勝5敗とエース級の成績を収めています。

この日の巨人対阪神戦は長嶋さんの追悼試合として行われ試合中、イニングの間に菅野智之投手の追悼メッセージがバックスクリーンのビジョンにて公開され、球場が大きく沸く一幕がありました。

菅野投手は、オリオールズのユニホーム姿で映像に登場。「長嶋さんからは、ルーキー時代から会うたびに励ましの言葉や、激励をたくさんいただきました。そのおかげで今ここに居られていると思っています。長嶋さんのように野球界の成長、発展に少しでも貢献できるように、これからも頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました。長嶋さんフォーエバー」とコメントしました。

メッセージ映像が終わると、再びスタンドから大きな拍手が起こりました。